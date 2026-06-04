România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar timpuriu, cu o rată de 15,5% în 2025, potrivit datelor Eurostat. În spatele procentelor se află copii și tineri care ies prea devreme din sistemul de educație. La Iași, raportul Inspectoratului Școlar Județean arată că 325 de elevi au abandonat școala în anul școlar trecut, cei mai mulți din mediul rural.

Potrivit Eurostat, 15,5% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit prea devreme sistemul de educație și formare profesională. Media Uniunii Europene a fost, în 2025, de 9,1%, foarte aproape de obiectivul stabilit pentru anul 2030, de sub 9%. România rămâne, însă, mult peste acest prag, chiar dacă procentul este mai mic decât cel raportat în 2024, când țara noastră avea o rată de 16,8%.

Indicatorul Eurostat se referă la tinerii care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu mai urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre elevi absenți sau copii aflați temporar în risc, ci despre tineri care au ieșit efectiv prea devreme din sistemul de formare.

Iașul a pierdut 325 de elevi într-un singur an școlar

În județul Iași, fenomenul are o dimensiune concretă. În anul școlar 2024–2025, au fost înregistrați 325 de elevi în abandon școlar, potrivit raportului Inspectoratului Școlar Județean Iași privind starea învățământului preuniversitar.

Cei mai mulți copii care au părăsit școala provin din mediul rural. Din totalul celor 325 de cazuri, 263 au fost raportate în sate și comune, iar 62 în mediul urban. Diferența arată cât de puternic este legat abandonul școlar de sărăcie, distanță, transport, vulnerabilitatea familiilor și lipsa sprijinului constant pentru copii.

Cele mai multe abandonuri au fost înregistrate la gimnaziu, unde 197 de elevi au părăsit școala. În învățământul primar au fost consemnate 109 cazuri, iar în școala profesională, clasele IX-X, au fost raportate 19 cazuri. Pentru liceu, clasele IX-X, raportarea indică zero elevi în abandon școlar.

Față de anul școlar 2023–2024, când județul Iași avea 397 de elevi în abandon școlar, situația s-a îmbunătățit. Scăderea este de 72 de cazuri. Totuși, cifra rămâne importantă pentru un județ care are universități mari, licee de elită și una dintre cele mai vizibile rețele educaționale din Moldova.

Ruralul rămâne zona cea mai vulnerabilă

Cifra de la Iași confirmă una dintre cele mai mari probleme ale educației românești: decalajul dintre urban și rural. În orașe, accesul la școală, transport, meditații, activități educaționale și sprijin familial este, în general, mai bun. În sate, însă, drumul până la școală poate deveni o povară zilnică, iar costurile ascunse ale educației apasă mai greu pe familiile vulnerabile.

Abandonul școlar nu apare, de cele mai multe ori, brusc. El începe cu absențe repetate, rezultate slabe, lipsă de motivație, probleme familiale, plecarea părinților la muncă în străinătate sau nevoia copilului de a ajuta gospodăria. În timp, copilul dispare din bancă, iar sistemul îl recuperează tot mai greu.

Pentru Iași, contrastul este puternic. Municipiul este un centru universitar important, cu zeci de mii de studenți, școli performante și licee căutate. În același timp, în județ există comunități în care păstrarea copiilor în școală rămâne o luptă de zi cu zi.

Dan DIMA