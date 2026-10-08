Rutiera a ieșit la vânătoare trotinetiști! 73 de sancțiuni într-o singură zi!

Polițiștii rutieri din Iași au declanșat o nouă acțiune în trafic, iar de această dată bicicliștii și cei care circulă cu trotinete au fost în vizor. Într-o singură zi, oamenii legii au aplicat nu mai puțin de 73 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.841 de lei.

Acțiunea a avut loc pe 7 octombrie, fiind organizată de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași pentru prevenirea accidentelor provocate de abaterile bicicliștilor și conducătorilor de trotinete.

Cifrele arată că problema este una serioasă. Polițiștii au efectuat 56 de testări alcoolscopice, iar în urma controalelor au fost descoperite zeci de abateri.

Dintre cele 73 de sancțiuni, 13 au fost aplicate bicicliștilor, în timp ce 29 au vizat conducătorii de trotinete. Restul de 31 de amenzi au fost date pentru alte abateri constatate în timpul acțiunii.

Dar polițiștii nu s-au oprit la amenzi. În cadrul controalelor au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Rutiera Iași le reamintește celor care folosesc biciclete și trotinete că regulile nu sunt opționale. Dacă pe un drum există pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse pe pista respectivă.

În lipsa unei piste, trotinetele electrice pot circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru vehicule este de 50 km/h.

O altă regulă importantă privește vârsta. Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, persoana trebuie să aibă cel puțin 14 ani.

Și echiparea vehiculelor este obligatorie. Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie dotate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Noaptea, circulația fără acestea, sau cu dispozitivele nefuncționale, este interzisă.

Pentru cei mai tineri există și o regulă specială. Casca de protecție este obligatorie pentru bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă.

Iar o altă regulă este cât se poate de clară: pasagerii nu pot fi transportați pe trotinetele electrice.

Acțiunea Poliției ieșene arată cât de multe încălcări pot fi descoperite într-un timp foarte scurt. 73 de sancțiuni într-o singură zi înseamnă, practic, aproape o amendă la fiecare control și jumătate, iar valoarea totală depășește 21.000 de lei. Andrei TURCU