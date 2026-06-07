Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași intră într-o săptămână densă, în care scena devine, seară de seară, spațiul unor întrebări incomode. Între 8 și 15 iunie, programul TNI aduce în fața publicului șapte titluri, cu registre diferite, dar unite de aceeași tensiune: omul pus față în față cu frica, cu memoria, cu absurdul și cu propriile limite.

Săptămâna începe luni, 8 iunie, de la ora 19.30, la Uzina cu Teatru, cu spectacolul „Frici”, un titlu care vorbește direct despre una dintre marile teme ale prezentului. Într-o perioadă în care anxietățile personale și colective se amestecă tot mai puternic, teatrul pune pe scenă nu doar emoții, ci și mecanismele prin care oamenii încearcă să le ascundă, să le controleze sau să le înțeleagă.

Marți, 9 iunie, tot de la ora 19.30, la Uzina cu Teatru, este programată „Casa cu stihii”, de Stela Giurgeanu, în regia lui Florin Caracala. Spectacolul deschide o zonă a memoriei și a trecutului care nu se lasă închis. Casa nu mai este doar un loc, ci un organism încărcat de tensiuni, urme și neliniști, un spațiu în care prezentul este mereu atins de ceea ce nu s-a vindecat.

Joi, 11 iunie, de la ora 18.00, la Sala Studio „Teofil Vâlcu”, publicul poate vedea „Sindromul Quijote”, spectacol-lectură care aduce în prim-plan un tip de idealism fragil, dus până la marginea ridicolului și a lucidității. Într-o lume pragmatică, grăbită și adesea cinică, figura quijotescă rămâne actuală tocmai prin nepotrivirea ei cu realitatea.

Vineri, 12 iunie, de la ora 19.00, la Sala Mare, este programată „Colivia”, un spectacol care trimite, încă din titlu, la ideea de închidere, dependență și captivitate. Colivia poate fi un spațiu exterior, dar și o formă de viață acceptată fără revoltă. În această cheie, spectacolul vorbește despre limitele vizibile și invizibile în care oamenii ajung să trăiască.

Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 19.00, tot la Sala Mare, urmează „Domnul Vulpe”, o întâlnire cu zona fabulei, a travestiului și a ironiei. Într-un repertoriu construit pe contraste, spectacolul aduce un alt tip de energie scenică, în care umorul poate deveni instrument de observație socială.

Duminică, 14 iunie, de la ora 19.00, la Sala Mare, Naționalul ieșean propune „1984”, după romanul lui George Orwell, unul dintre cele mai puternice texte despre control, frică, supraveghere și manipularea adevărului. Într-o epocă în care discuțiile despre libertate, limbaj public, tehnologie și putere sunt tot mai prezente, montarea are o miză care depășește simpla actualizare a unui clasic.

Săptămâna se încheie luni, 15 iunie, de la ora 19.30, la Uzina cu Teatru, cu „Improvizație cu un câine”, adaptare după „Buzunarul cu pâine” de Matei Vișniec. Este un final cu umor amar, absurd și neliniște, în spiritul unui autor care știe să transforme situațiile aparent simple în parabole despre vinovăție, lașitate și responsabilitate.

Prin această succesiune de spectacole, Teatrul Național Iași propune mai mult decât un calendar încărcat. Propune o radiografie a fricilor contemporane, de la cele intime până la cele politice, de la trecutul care nu se lasă uitat până la distopiile care par tot mai aproape de realitate.

Maura ANGHEL