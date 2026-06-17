Profesorii contestă măsurile de austeritate din școli

Peste 8.000 de profesori, membri ai personalului didactic auxiliar și angajați administrativi din școli participau miercuri, 17 iunie, la protestul organizat în Piața Victoriei, potrivit estimării transmise de sindicate în jurul orei 11:00. Manifestanții cer Guvernului să retragă actualul proiect al legii salarizării și să modifice măsurile de austeritate aplicate în sistemul de educație.

Profesorii au venit din întreaga țară la București

Protestul organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a început în fața sediului Guvernului. După mitingul din Piața Victoriei, manifestanții urmează să plece în marș către Parlament.

Organizatorii anunțaseră inițial participarea a aproximativ 20.000 de angajați din educație. În prima parte a manifestației, sindicatele estimau că în piață se aflau peste 8.000 de persoane, numărul participanților fiind în creștere.

Profesorii au venit la București din mai multe județe, nemulțumiți atât de nivelul salariilor prevăzut în noua grilă, cât și de schimbările introduse în școli prin măsurile de reducere a cheltuielilor.

Sindicatele cer retragerea proiectului legii salarizării

Principala revendicare este retragerea actualei forme a proiectului legii salarizării. Liderii sindicali susțin că grila propusă nu respectă angajamentele asumate de Guvern după greva generală din 2023.

Una dintre promisiunile făcute atunci prevedea ca salariul profesorului debutant să fie raportat la salariul mediu brut pe economie. Sindicatele afirmă că actualul proiect nu oferă o asemenea garanție și că, pentru anumite categorii de angajați, aplicarea noilor coeficienți ar putea conduce chiar la pierderi salariale.

Estimările prezentate de reprezentanții profesorilor indică diminuări cuprinse între aproximativ 280 și peste 500 de lei pentru o parte dintre salariații din învățământ. Guvernul susține însă că veniturile aflate în plată nu vor scădea, eventualele diferențe urmând să fie acoperite temporar.

Profesorii contestă măsurile de austeritate din școli

Nemulțumirile nu sunt legate numai de salarii. Sindicatele cer modificarea măsurilor adoptate în 2025, despre care afirmă că au afectat direct funcționarea școlilor.

Printre problemele reclamate se află creșterea normei didactice, reducerea tarifului pentru plata cu ora, eliminarea unor posturi și formarea unor clase cu mai mulți elevi. Reprezentanții profesorilor spun că aceste schimbări au crescut volumul de muncă și au redus posibilitatea școlilor de a acoperi orele rămase libere.

O altă nemulțumire privește situația personalului didactic auxiliar și administrativ, despre care sindicatele afirmă că rămâne în partea inferioară a grilei de salarizare, în ciuda responsabilităților și a deficitului de angajați din numeroase unități de învățământ.

Protestele ar putea continua

Acțiunea din 17 iunie este una dintre cele mai ample manifestații organizate de sindicatele din educație în acest an. Liderii federațiilor avertizează că protestele ar putea continua dacă Guvernul nu modifică proiectul legii salarizării și nu deschide negocieri reale asupra măsurilor aplicate în școli.

În ultimele luni, profesorii au organizat mai multe proteste, au pichetat instituții publice și au boicotat parțial unele activități legate de simulările examenelor naționale.

Sindicatele nu exclud declanșarea unor noi forme de protest, inclusiv consultarea membrilor în vederea unei greve generale, în cazul în care revendicările vor fi ignorate.