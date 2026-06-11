Schimbare fără precedent pe piața muncii: tot mai mulți adolescenți își caută joburi!

* distribuția geografică arată că cele mai multe aplicări provin din marile orașe, cu Bucureștiul în frunte, urmat de Iași, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Sibiu și Bacău

O transformare care se conturează aproape fără zgomot, dar cu efecte pe termen lung asupra economiei românești, devine tot mai vizibilă: vârsta primei angajări scade, iar tot mai mulți tineri aleg să intre pe piața muncii încă din adolescență.

Datele recente arată o creștere de 25% a aplicărilor venite din partea candidaților cu vârste de 16 și 17 ani, un semnal clar că debutul profesional nu mai este amânat până după terminarea studiilor, ci începe din ce în ce mai devreme, uneori chiar în paralel cu liceul.

În cifre absolute, aproximativ 50.000 de tineri din această categorie de vârstă au aplicat pentru un loc de muncă de la începutul anului până în prezent. Dintre aceștia, peste 27.000 au 17 ani, iar aproximativ 22.000 au 16 ani, vârsta minimă legală pentru muncă în România.

Fenomenul, spun specialiștii în recrutare, nu este întâmplător și indică o schimbare de mentalitate: adolescenții sunt mai dispuși să își caute independența financiară mai devreme și să acumuleze experiență profesională încă din anii de liceu, considerând că acest lucru le va oferi un avantaj ulterior pe piața muncii.

Cele mai multe aplicări vin din domenii tradițional accesibile tinerilor fără experiență: retail, turism și industria alimentară, sectoare care rămân principalele porți de intrare în câmpul muncii. În paralel, un număr semnificativ de aplicații vizează poziții din servicii, producție, beauty & spa, entertainment și call-center/BPO, adică zone în care cerințele de experiență sunt minime sau inexistente.

Un aspect interesant este faptul că, deși sunt minori și încă în sistemul de învățământ, mulți dintre acești tineri își doresc joburi full-time, chiar dacă legislația și realitatea practică îi orientează mai degrabă spre part-time sau activități sezoniere. Specialiștii explică acest comportament prin dorința de explorare și lipsa de experiență în alegerea unui domeniu clar de carieră, ceea ce îi face să încerce mai multe direcții simultan.

Distribuția geografică arată că cele mai multe aplicări provin din marile orașe, cu Bucureștiul în frunte, urmat de Iași, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Sibiu și Bacău. În mod surprinzător, interesul pentru munca remote este foarte scăzut în această categorie de vârstă, doar 5,3% dintre aplicări, cel mai mic procent comparativ cu alte grupe de vârstă, ceea ce reflectă natura predominant fizică a joburilor accesibile minorilor.

În același timp, legislația rămâne strictă: tinerii de 16 și 17 ani pot lucra maximum 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână, nu pot presta muncă de noapte și nu pot efectua ore suplimentare, măsuri menite să protejeze echilibrul dintre educație și activitatea profesională.

În ansamblu, fenomenul indică o realitate tot mai evidentă: generațiile tinere intră mai devreme în contact cu piața muncii, iar linia dintre adolescență și viața profesională începe să se estompeze treptat, pe fondul schimbărilor economice și sociale.

Daniel BACIU