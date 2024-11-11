Se schimbă regulile. Zacusca și gemul, vândute la liber, direct din cămară

Gospodinele care au cămările pline de zacuscă, gemuri, dulcețuri, siropuri sau sucuri făcute cu materie primă din propria gospodărie sau de la vecini Le pot vinde de acum chiar dacă nu au circuite sau avize de la DSP. O derogare de la normele europene realizată de ANSVSA le permite acestora să își comercializeze produsele inclusiv la piață și târguri. Până acum, erau necesare multe avize și condiții optime pentru a se putea face acest lucru.

Ideea vine tocmai în ajutorul micilor producători sau gospodinelor care prepară bunătăți pentru familiile lor și apropiați, dar care mai și obișnuiau să vândă până acum însă în cantități mici și fără respectarea legii. Practic, toate bunătățile din cămară bunicii pot fi vândute de acum de gospodine fără prea multe acte și norme de respectat, exact așa cum se fac în casă, în mod obișnuit.

Reprezentanţii DSVSA vor putea efectua controale la producători, atât în faza de producţie, cât şi la tarabă. Astfel, autoritățile speră să vină în ajutorul producătorilor de fructe și legume proaspete care pot să transforme ceea ce rămâne nevândut în noi preparate, dar și în ajutorul gospodinelor care duc mai departe rețetele tradiționale. „Totul se transformă, nu se pierde absolut nimic. Toată lumea trebuie să îşi vândă marfa, mai ales că o produce şi e naturală 100%”, a declarat Daniela, producător local.

Doritorii trebuie doar să anunțe la DSV

Persoanele care doresc să poată participa la piețe și târguri cu produsele făcute în casă trebuie doar să anunțe direcțiile sanitar veterinare de unde vor primi un ghid cu un minim de reguli de igienă și de preparare. „E nevoie doar de o notificare la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și vor primi o înregistrare, o luare în evidență a spațiilor și un ghid de bune pregătiri ca să respecte niște reguli de igienă, astfel încât produsele să fie sigure”, a declarat Ioan Oleleu, vicepreședinte ANSVSA.

Gospodinele, încântate de idee

La aflarea veștii, gospodinele care obișnuiau să prepare cantități mai mari pentru a le da rudelor sau apropiaților, ori le vindeau până acum exclusiv online, dar cu teama faptului că nu au acte în regulă, au fost încântate de idee. Doina, o gospodină din comuna Popricani, este la bază bucătar dar de ani de zile deja prepară zacuscă după rețetele bunicii, dar și gemuri și dulcețuri. „Ni se cereau foarte multe și nu îmi permiteam toate ce mi se cereau, așa că am zis stop. Mi se pare o idee foarte bună și mult mai ușoara pentru noi de a participa la târguri locale, de a ieși cu marfa în piață. De asta eu zic că ne-ar incuraja si pe mine şi pe alţii”, a declarat Doina Cozma, producator local.

Fără avize sau înființări juridice

Pe lângă înștiințarea celor de la Direcția Sanitar Veterinară, micii producători trebuie să ceară un atestat de producător de la primăriile din localitatea de unde provin. „Noutatea mai vine și din faptul că nu e nevoie să fie constituiți în formă juridică, pot să comercializeze în baza carnetului de comercializare și a atestatului de producător”, a declarat Ioan Oleleu, vicepreședinte ANSVSA.

Aceștia vor avea însă dreptul să vândă o cantitate limitată, de 800 kg de produse pe an și doar în județul de unde provin. Materia primă pentru preparate trebuie să provină din propriile gospodării sau cel mult de la vecini ori producători locali. Maria STANCU