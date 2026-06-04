Sistare alimentare gaze naturale in localitatea Bacău, județul Bacău

Delgaz Grid a fost nevoită să sisteze alimentarea cu gaze naturale in localitatea Bacău, pe strazile: Calugareni, Stefan Cel Mare, în data de 4 iunie a.c., începând cu ora 16:20, ca urmare a unui incident survenit la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Reluarea treptată a alimentării se estimează a se realiza pe parcursul zilei de 4 iunie, începând cu ora 22:00, în funcție de prezența la domiciliu a consumatorilor afectați, măsura fiind necesară pentru efectuarea operațiunilor specifice în condiții de siguranță.

Reamintim consumatorilor noștri principalele măsuri de siguranță care trebuie luate în cazul în care simt miros de gaz în interiorul imobilelor: să stingă toate focurile; să deschidă imediat toate ușile și ferestrele; să nu manevreze aparate electronice; să nu aprindă lumina; să nu verifice cu flacără instalațiile alimentate cu gaze naturale; să părăsească încăperea și să sune imediat la dispeceratul de urgență al Delgaz Grid, la 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului pentru toate celelalte rețele de telefonie) și 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă).