SUMMER HUB, la Palas, 41 de zile de distracție pentru toată familia: Campionatul Mondial de Fotbal, activități pentru copii, muzică live și zeci de surprize

41 de zile din această vară sunt pline de experiențe și energie, în cadrul SUMMER HUB din Palas. În perioada 10 iunie – 20 iulie 2026, parcul găzduiește un nou concept, unde vei putea să vezi meciurile din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal pe un ecran de 20 mp, cei mici se vor bucura de o zonă special amenajată, vei descoperi producători locali, dar și alte surprize. Participarea la evenimentele SUMMER HUB este gratuită.

Efervescența verii începe în parcul Palas şi, ca în fiecare an, zona va fi animată cu evenimente și surprize. SUMMER HUB propune un concept amplu dedicat petrecerii timpului liber, creat pentru întreaga familie, dar și pentru cei care aleg să își petreacă vara în Iași.

Dacă ești fan al fotbalului, trebuie să știi că în parcul Palas, la SUMMER HUB, vor fi difuzate meciurile din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal 2026. În perioada 11 iunie - 19 iulie, suporterii vor putea urmări cele mai importante partide ale competiției într-un cadru inedit. Joi, de la ora 20:00, SUMMER HUB va transmite live Ceremonia de Deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal, , urmată de primul meci al competiției, de la ora 22:00. Va fi startul unei veri pline de emoție, într-un spațiu dedicat suporterilor, familiilor și tuturor celor care își doresc să trăiască împreună atmosfera Campionatului Mondial. Fiecare partidă va fi difuzată pe un ecran LED de ultimă generație, cu o suprafață de 20 mp.

Cei mici sunt așteptați în corner-ul special amenajat, cu tobogane, labirint, time machine și multe surprize. Tot aici, în timpul zilei, vor avea loc și ateliere creative, activități interactive, iar familiile vor putea să se bucure inclusiv de un picnic în aer liber.

Cei care vor să se antreneze, pot exersa la clasele de spine care, stretching, yoga, zumba, pilates și nu numai, ce vor avea loc în parcul Palas. Participarea este gratuită și se face pe bază de înscriere accesând site-ul: https://www.worldclass.ro/summer-hub-gradina-palas-iasi_10-iunie-20-iulie/ .

SUMMER HUB are și o zonă dedicată de food & drinks, ce include concepte culinare moderne și producători locali, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi gusturi noi și experiențe gastronomice diverse.

În fiecare săptămână, SUMMER HUB va aduce activităti noi, invitați speciali, producători locali, activări surpriză și motive în plus să vii să te bucuri de o atmosferă plină de efervescență, la Palas.

Departament PR