Prima ediție a Taberei Muzicale Estivale Tescani se desfășoară în această săptămână la Centrul de Cultură „Rosetti Tescanu - George Enescu”, sub genericul „Cu Enescu, la Enescu”. Proiectul reunește tineri pianiști, profesori și muzicieni într-un loc încărcat de memorie culturală, acolo unde numele lui George Enescu rămâne legat de istoria muzicii românești.

Evenimentul este organizat ca un proiect de înaltă ținută academică și este dedicat memoriei pianistei și profesoarei Alina Pavalache, de la Conservatorul Rachmaninoff din Paris, considerată de organizatori sufletul și fondatoarea acestor cursuri internaționale.

„Cu Enescu, la Enescu”, o tabără pentru tineri pianiști

Prima ediție a taberei are o miză simbolică puternică. Ea marchează 145 de ani de la nașterea lui George Enescu și 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart, două repere majore ale muzicii universale. Tema aleasă de organizatori este „Geniul creator atemporal: asemănări și deosebiri”, o invitație la dialog între epoci, stiluri și sensibilități artistice.

La Tescani, muzica nu este tratată doar ca exercițiu tehnic, ci ca formă de memorie, disciplină și libertate interioară. Locul are o valoare aparte pentru publicul din Moldova, fiind unul dintre spațiile în care moștenirea lui George Enescu poate fi înțeleasă nu doar prin partituri, ci și prin atmosferă, istorie și întâlnire directă cu arta.

Cursuri de măiestrie cu profesorul Adrian Suciu

Cursurile de măiestrie interpretativă sunt conduse de profesorul Adrian Suciu, de la Universitatea de Muzică „Mozarteum” din Salzburg, Austria. Participanții, zece tineri pianiști din elita noii generații, lucrează în aceste zile într-un program intens de perfecționare artistică.

Potrivit organizatorilor, tabăra este gândită ca un laborator de finisaj tehnic, polifonie barocă și virtuozitate clasică. Tinerii muzicieni parcurg etape de aprofundare interpretativă, de la rigoarea construcției muzicale până la libertatea expresiei personale.

Proiectul beneficiază și de coordonarea unei echipe de profesori însoțitori: Lelia Rădulescu, Raluca Iordachi și Cristina Predoiu. Prezența lor susține parcursul pedagogic al taberei și oferă participanților un cadru de lucru atent, exigent și formator.

Concert de gală la Conacul Tescani

Tabăra se va încheia vineri, 26 iunie, de la ora 17:00, cu un concert de gală organizat în salonul mare al Conacului Tescani. Publicul este invitat să asiste la momentul în care munca de atelier se transformă în act artistic, iar tinerii pianiști își aduc pe scenă exercițiul, emoția și maturizarea muzicală acumulată în aceste zile.

Intrarea la concert este liberă, ceea ce transformă evenimentul într-o ocazie accesibilă pentru iubitorii muzicii clasice, pentru elevi, studenți, profesori și pentru publicul interesat de patrimoniul cultural enescian.

Un proiect cultural cu miză educațională

Tabăra Muzicală Estivală Tescani este organizată de Asociația Socio-Culturală „HIC ART” și Asociația Muzicală „GRAFOART”, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu” și Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București.

Prin această ediție de debut, Tescaniul devine nu doar un loc al memoriei lui George Enescu, ci și un spațiu viu de formare pentru tinerii artiști. Într-o perioadă în care educația muzicală are nevoie de continuitate, mentorat și scene deschise, proiectul aduce împreună patrimoniul, pedagogia și emoția întâlnirii cu publicul. Clara DIMA