Tâlhari lihniţi: după jaf, s-au îndopat cu shaorma

* n-au luat niciun produs din sacoşa victimei, doar cardul bancar * l-au folosit de 12 ori în câteva zeci de minute * s-au mai aprovizionat cu ţigări, suc, plus alte nimicuri * s-au plimbat şi cu taxiul

M.N., C.J. şi D.T. sunt trei tineri ce stau la blocurile tip ghetto din cartierul Metalurgie. La fel, S.N., G.A. şi P.V., numai că aceştia din urmă locuiesc în Dacia. Săraci cu toţii, fără serviciu, s-au împrietenit şi au început să facă gaşcă. Băteau pietrele oraşului, sperând mereu să le pice ceva. Insistenţa părea să-i fi răsplătit, în seara de 27 februarie a.c.: C.M.N., o femeie mărunţică, tocmai ieşise din supermarket, avea sacoşa burduşită cu diverse şi portofelul deasupra.

Cei şase au înconjurată, M.N. a văzut portofelul, l-a smuls, l-a inspectat, a luat cardul bancar ce era acolo, după care le-a spus tovarăşilor s-o lase în pace pe victimă, că problema e rezolvată. Intrigaţi, ceilalţi s-au conformat şi au părăsit cu toţii zona.

Pe drum, M.N. le-a arătat cardul, le-a explicat are funcţia contactless, pot face plăţi până într-o sută de lei, fără a fi necesar să ştie codul PIN. Şi cum erau lihniţi, au oprit la un fast-food, de unde au cumpărat două shaorma imense, din care s-au înfruptat cu toţii. Li se făcuse sete, aşa încât au mai luat şi nişte sucuri.

Cu burţile pline, mergea acum o ţigară. Aşa că au oprit la o tutungerie din apropierea Gării Iaşi, s-au aprovizionat, încheindu-şi seara cu o plimbare cu taxiul. De fapt cu două, că nu încăpeau cu toţii într-un autoturism. Au plătit tot cu cardul femeii.

Între timp, aceasta ajunsese la poliţie, reclamase jaful, începuseră cercetările, agenţii i-au dibuit rapid şi i-au oprit în trafic. Percheziţii corporale, cardul recuperat, dosar penal pentru „tâlhărie”, „acces ilegal la un sistem informatic” şi „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”. Acum, gaşca aşteaptă începerea procesului şi stabilirea primului termen de judecată. Claudiu CONSTANTIN