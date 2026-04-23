Testul PISA pune România la zid la matematică. În Iași, 8 din 10 elevi din rural au luat sub 5 la simulare

* aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating pragul minim de competență la matematică, arată testarea internațională PISA * în județul Iași, aceeași ruptură se vede brutal în școli: la un capăt sunt elevii de 10 și colegiile care livrează performanță, iar la celălalt, sate întregi în care majoritatea copiilor intră în examen fără să stăpânească matematica de bază

România continuă să aibă o problemă gravă la matematică atunci când sistemul este privit nu prin excepții, ci prin nivelul general al elevilor. Datele OECD din testul PISA arată că doar 51% dintre elevii români de 15 ani au atins cel puțin nivelul 2 de competență la matematică, pragul minim de la care un adolescent poate recunoaște și interpreta matematic o situație simplă din viața reală. Asta înseamnă, de fapt, că aproape unul din doi elevi rămâne sub nivelul de bază într-un domeniu care contează nu doar la școală, ci și în viața de zi cu zi, de la calculul unei reduceri până la înțelegerea unui buget sau a unei dobânzi.

Aceasta este marea contradicție a școlii românești. Sistemul continuă să producă olimpici, premianți și loturi de elită, dar pierde o parte uriașă din baza de elevi care ar trebui să poată folosi matematica elementară fără blocaje. PISA nu măsoară vârfurile, ci soliditatea fundației. Iar aici România stă slab, mult sub media OECD, care este de 69% pentru atingerea nivelului minim de competență la matematică.

În județul Iași, tabloul acesta național capătă o formă foarte concretă. La Evaluarea Națională 2025, la proba de Matematică, 5.044 de candidați, adică 76,58%, au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 80 de elevi au luat nota 10. Sunt cifre care confirmă forța unor școli și a unor licee de tradiție și care mențin imaginea Iașului ca județ cu performanțe educaționale solide.

Aceeași fotografie are și un revers sever. La simularea Evaluării Naționale 2024, în județul Iași, 81% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural au luat sub 5 la matematică. În urban, procentul a fost de 37%. Diferența este uriașă și arată că între excelența școlilor puternice și realitatea din multe comunități rurale s-a căscat o prăpastie care nu mai poate fi ignorată.

estarea internațională spune că România are o slăbiciune structurală la matematică de bază. Datele din județul Iași arată cum se vede această slăbiciune la nivel local: un sistem care produce vârfuri spectaculoase, dar lasă în urmă un număr foarte mare de elevi care ajung în fața examenelor fără competențe minime. Iașul nu contrazice diagnosticul PISA, ci îl confirmă.

Clara DIMA