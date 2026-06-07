Trafic dat peste cap. Restricții majore timp de aproape două luni

În perioada 8 iunie – 30 iulie 2026, autoritățile vor impune restricții de circulație pe strada Trei Fântâni, strada Mihail Sturza și pe breteaua de acces către rampa feroviară, în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din municipiu: reabilitarea Pasajului Socola.

Cea mai importantă modificare îi vizează pe șoferii care tranzitează zilnic zona Tomești – Bucium. Pe durata lucrărilor, circulația pe strada Trei Fântâni se va desfășura pe un singur sens de mers, dinspre Tomești către șoseaua Bucium.

Măsura este necesară pentru amenajarea unei treceri provizorii la nivel cu calea ferată Iași – Ungheni, soluție care va permite continuarea traficului în timpul lucrărilor complexe desfășurate la Pasajul Socola.

Restricțiile vin într-o perioadă în care traficul din estul municipiului este deja supus unei presiuni uriașe, iar șoferii se pregătesc pentru noi întârzieri și posibile ambuteiaje, mai ales la orele de vârf.

Autoritățile avertizează că zona va fi semnalizată temporar, iar participanții la trafic trebuie să respecte indicațiile rutiere și recomandările personalului aflat pe șantier.

Pasajul Socola intră în etapa decisivă

Lucrările sunt executate de SC Conest SA, iar restricțiile au fost aprobate prin avizul favorabil emis de Biroul Rutier al Poliției Municipiului Iași.

Deși măsurile vor crea disconfort temporar, municipalitatea susține că acestea sunt esențiale pentru modernizarea Pasajului Socola, unul dintre cele mai importante noduri de trafic ale orașului.

Până la finalul lunii iulie, șoferii care circulă prin zonă trebuie să se înarmeze cu răbdare și să ia în calcul rute alternative pentru a evita blocajele care se pot forma în apropierea șantierului. Daniel BACIU