Trei firme vor să supervizeze lucrările la noul șantier de tramvai din Iași

Noul proiect major de infrastructură pentru transportul public din Iași intră într-o etapă decisivă. Trei companii, dintre care una singură și două reunite într-o asociere, se luptă pentru contractul de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Pod Roș și Anastasie Panu.

Municipiul Iași a scos la licitație serviciile de supervizare a lucrărilor și consultanță în managementul de proiect, contract estimat la 1,088 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 206.000 de euro.

La termenul-limită au fost depuse două oferte. Prima este una individuală, din partea Konsent. Cea de-a doua vine din partea asocierii Medos Construct & Consulting – lider – și Interaxis Engineering.

Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extindere a rețelei de tramvai.

Un șantier de aproape 19 milioane de euro

Pentru lucrările propriu-zise, Primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată de 94,85 milioane de lei, adică aproximativ 18,5 milioane de euro.

Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea asocierii Procons Group – Construcții Erbașu, însă Primăria Iași a anulat licitația fără să ofere, la acel moment, o explicație publică.

La reluarea procedurii, competiția a fost mult mai restrânsă: o singură ofertă, depusă de asocierea Conest – lider, Viarom Construct și Mari-Vila Com.

Dacă oferta va fi declarată câștigătoare, constructorii vor avea în față un proiect care presupune atât modernizarea infrastructurii existente, cât și o extindere importantă a rețelei.

Peste 2,7 kilometri de linii de tramvai

Proiectul prevede reabilitarea a 1.670 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1.070 de metri, pe axa Sfântul Lazăr – Anastasie Panu.

Pe sectorul modernizat va fi utilizată o soluție tehnică bazată pe șină cu canal montată în dale elastice de amortizare, soluție menită să reducă zgomotul și să asigure o durată de viață a infrastructurii de peste 30 de ani fără intervenții majore.

Extinderea către Anastasie Panu este însă una dintre cele mai spectaculoase componente ale proiectului. Pentru respectarea declivității maxime admise de 6%, pe anumite porțiuni linia va fi coborâtă cu 50–75 de centimetri.

Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palas – Sfântul Lazăr, unul dintre principalele poli de afaceri și administrație ai Iașului.

Tramvaiul va intra și în era digitală

Proiectul prevede sistem de alimentare inteligent și iluminat public integrat, cu stâlpi multifuncționali care vor susține atât linia de contact, cât și corpuri de iluminat LED cu telegestiune.

În plus, transportul public va primi componente ITS – Intelligent Transport Systems, inclusiv prioritizarea automată a tramvaielor în intersecții, printr-un sistem de tip „Green Wave”.

În stații vor fi instalate panouri digitale care vor afișa în timp real timpul de așteptare, iar un sistem CCTV integrat este prevăzut pentru creșterea siguranței pasagerilor și reducerea incidentelor din trafic.

Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, prin Prioritatea 4 – „O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă”.

Pentru moment, însă, primul duel se dă nu pe șine, ci în procedura de achiziție: două oferte pentru supervizare și una singură pentru execuția lucrărilor. Următorul pas va decide cine va urmări efectiv lucrările de transformare a uneia dintre arterele importante ale transportului public ieșean. Daniel BACIU