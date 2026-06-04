Vineri, 5 iunie 2026, este ultima zi în care fermierii din Iași pot depune cererile APIA pentru subvențiile agricole. În județ sunt aproape 100.000 de exploatații agricole active, dar numai o parte intră efectiv în circuitul plăților.

Iașul are aproape 100.000 de exploatații agricole

Miza termenului APIA este importantă într-un județ în care agricultura rămâne puternic fragmentată. Potrivit datelor ultimului Recensământ General Agricol, în județul Iași erau active 96.115 exploatații agricole, care utilizau 338.391 de hectare de teren agricol. Față de recensământul anterior, numărul exploatațiilor a scăzut cu 42.278, adică minus 30,5%.

Cifra arată o restructurare puternică a agriculturii locale, dar nu și dispariția modelului de gospodărie mică. Dimpotrivă, Iașul rămâne un județ cu multe exploatații de dimensiuni reduse. Media este de numai 3,52 hectare pe exploatație, ceea ce arată cât de împărțit este terenul agricol.

Din totalul celor 96.115 exploatații active, 95.539 erau exploatații fără personalitate juridică. Doar 576 aveau personalitate juridică. Cu alte cuvinte, grosul agriculturii ieșene este format din gospodării, persoane fizice, ferme familiale sau mici exploatanți, în timp ce segmentul fermelor organizate juridic este mult mai restrâns.

Câte ferme mari are Iașul

Datele publice disponibile nu arată, într-un tabel simplu, câte ferme din județul Iași au peste 100, 500 sau 1.000 de hectare. Cel mai bun indicator public rămâne împărțirea între exploatațiile fără personalitate juridică și cele cu personalitate juridică.

În Iași sunt 576 de exploatații cu personalitate juridică. Acestea sunt, în general, mai apropiate de agricultura comercială: societăți agricole, firme, asociații sau alte forme organizate de exploatare. Nu toate sunt automat ferme foarte mari, dar aici se concentrează partea cea mai organizată și mai comasată a agriculturii locale.

Datele RGA arată că suprafața medie a exploatațiilor cu personalitate juridică a crescut cu aproape 50 de hectare față de 2010, adică plus 26,8%. Calculul indică o medie de aproximativ 236 de hectare pentru o exploatație agricolă cu personalitate juridică în județul Iași. Prin comparație, media generală a județului este de numai 3,52 hectare.

Această diferență spune totul despre agricultura Iașului: foarte multe ferme mici și puține ferme mari, dar fermele mari lucrează suprafețe mult mai importante.

13.000 de cereri pentru subvenții

În județ erau deja semnate, spre finalul lunii mai, aproximativ 13.000 de cereri de plată pentru Campania APIA 2026. Banii vin abia după verificările administrative, controalele APIA, stabilirea eligibilității și calcularea sumelor. Plata efectivă se face ulterior, în etapele stabilite prin calendarul agricol și european.

Pentru fermierii care nu au depus încă cererea, problema este mult mai gravă. După 5 iunie, cererea nu mai poate fi înregistrată. Asta înseamnă că fermierii care ratează termenul nu mai intră în calcul pentru subvențiile aferente Campaniei 2026.

Fermele mici sunt cele mai vulnerabile

Pentru micii fermieri, subvenția APIA poate face diferența dintre continuarea lucrărilor agricole și amânarea lor. Banii ajută la plata motorinei, semințelor, îngrășămintelor, furajelor, lucrărilor mecanizate sau întreținerii animalelor.

Cele mai vulnerabile sunt fermele mici și gospodăriile în care documentele sunt gestionate direct de proprietar. Asta arată că agricultura Iașului nu este doar o industrie, ci și o economie de familie. Pentru multe gospodării, banii APIA nu sunt un bonus, ci o gură de oxigen.

Dan DIMA