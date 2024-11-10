UMF Iași participă la finala concursului Heart Hackathon 2024, în Japonia

Începând de astăzi echipa MAVIS de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași participă la finala concursului Heart Hackathon 2024 care în acest an se desfășoară în Japonia.

”Provocările ca la orice concurs sunt să vii cu o idee nouă care să fie premiată. În același timp suntem bucuroși să putem susține echipa Mavis – Artificial Heart, care reprezintă UMF Iași în această competiție din anul 2024. Provocările au fost pentru echipa care a fost implicată în redactare acestui nou proiect, să vină cu o idee complet nouă, să vină cu o echipă care are idei care au trebuit puse în în practică, iar mai departe, sigur, este o competiție și așteptăm rezultatele să fie evaluate de persoanele cu expertiză în domeniu. Am încercat prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic MAVIS să punem acest centru la lucru, să fie o platformă în care inventatori din universitate și studenți care își doresc să inoveze să aibă un loc în care să poată face lucrul acesta. Această competiție este un exemplu excelent în care cercetarea, inovarea este pusă la treabă într-un spațiu al universității”, a spus coordonatorul Centrului de Transfer Tehnologic de la UMF Iași, Ionuț Nistor. În acest an, echipa va prezenta prototipurile a două inimi artificial.

În premieră mondială va fi prezentată o inimă artificială destinată implantului la copii, a declarat coordonatorul Centrului Mavis-Alexandru Pleșoianu: ”Față de anul trecut, când am primit premiul pentru cel mai avansat design, e destul de provocator să vii cu ceva nou, dar vom veni cu două inimi, nu cu una, anul acesta, una pentru adult și una pediatrică. Cea pentru adult este jumătate, aproximativ jumătate din cât a fost inima de anul trecut, iar cea pediatrică este probabil cea mai mică inimă artificială din lume”.

Din echipa inventatorilor ieșeni fac parte 38 de studenți. La competiția din Japonia sunt prezenți trei dintre aceștia.