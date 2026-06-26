Un chirurg de renume internațional, Cetățean de Onoare al Iașului

* Vladislav Brașoveanu este unul dintre liderii chirurgiei hepato-bilio-pancreatice și ai transplantului hepatic din România * a participat la numeroase intervenții în premieră și continuă să dezvolte tehnici minim invazive care reduc riscurile pentru donatori și cresc șansele de supraviețuire ale pacienților

Prof univ. dr. Vladislav Brașoveanu, originar din Republica Moldova, unul dintre cei mai respectați chirurgi români în domeniul transplantului hepatic și al chirurgiei hepato-bilio-pancreatice din România, va primi titlul de Cetățean de Onoare al Iașului.

Cine este Vladislav Brașoveanu

Considerat unul dintre cei mai valoroși chirurgi români ai generației sale, acesta se află în prima linie a chirurgiei hepato-bilio-pancreatice și a transplantului hepatic, domenii în care fiecare intervenție înseamnă, de cele mai multe ori, o luptă contracronometru pentru viață.

Astăzi, profesorul Brașoveanu conduce Secția de Chirurgie și Transplant Hepatic a Institutului Clinic Fundeni, cel mai important centru de transplant hepatic din România, și formează viitoarele generații de medici în calitate de profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. În paralel, desfășoară activitate chirurgicală și în sistemul medical privat, unde contribuie la dezvoltarea unor programe de chirurgie hepatică de înaltă complexitate.

Drumul său profesional este strâns legat de dezvoltarea transplantului hepatic în România. Profesorul Vlad Brașoveanu a făcut parte din echipa coordonată de profesorul Irinel Popescu, cea care a scris istorie în medicina românească prin realizarea primelor transplanturi hepatice efectuate în țară, atât la adulți, cât și la copii. A fost începutul unei revoluții medicale care avea să ofere șansa la viață pentru mii de pacienți diagnosticați cu boli hepatice în stadii avansate.

Unul dintre cei mai experimentați specialiști din Europa de Est în chirurgia ficatului și a căilor biliare

De-a lungul carierei sale, chirurgul a participat la mii de intervenții complexe, devenind unul dintre cei mai experimentați specialiști din Europa de Est în chirurgia ficatului și a căilor biliare. Expertiza sa nu s-a limitat doar la sistemul public. Alături de profesorul Irinel Popescu, a coordonat și primele transplanturi hepatice de la donator viu realizate în sistemul medical privat din România, demonstrând că standardele internaționale pot fi atinse și în acest sector.

Activitatea sa a depășit granițele României. Profesorul Brașoveanu a contribuit la dezvoltarea chirurgiei hepatice moderne și în Republica Moldova, fiind implicat în realizarea unor intervenții considerate premiere pentru sistemul medical de peste Prut și în formarea unor echipe locale de specialiști.

O tragedie i-a schimbat definitiv destinul

Înainte ca profesorul dr. Vlad Brașoveanu să devină unul dintre cei mai respectați chirurgi români în domeniul transplantului hepatic și al chirurgiei hepato-bilio-pancreatice, destinul i-a fost schimbat pentru totdeauna de o tragedie pe care niciun copil nu ar trebui să o trăiască. La doar 15 ani și-a văzut mama prăbușindu-se în fața ochilor, răpusă de un infarct fulgerător, la numai 35 de ani. Din acea clipă, durerea s-a transformat într-o promisiune tăcută: avea să-și dedice viața medicinei pentru a înțelege de ce oamenii mor prea devreme și, mai ales, pentru a salva cât mai multe vieți. Astăzi, după peste trei decenii de chirurgie de înaltă performanță, mii de pacienți îi datorează șansa la o nouă viață.

După venirea în România, în 1992, destinul i l-a scos în cale pe profesorul Irinel Popescu, omul care avea să pună bazele școlii moderne de transplant hepatic din România și care îi va influența decisiv întreaga carieră.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei sale rămâne transplantul hepatic pediatric realizat unei fetițe care a primit ficatul chiar de la mama sa.

Copila a trecut prin complicații severe, însă a supraviețuit. Astăzi este asistentă medicală și are un băiețel care poartă chiar numele chirurgului: Vlad.

Dacă mama sa ar fi trăit, spune că probabil ar fi urmat alt drum, mărturisește hirurgul.. Ea își dorea să îl vadă profesor. „Viața a ales pentru mine”, spune el.

Ani mai târziu, destinul i-a oferit însă o emoție imposibil de descris. Gimnaziul din satul natal, Bălănești, din Republica Moldova, poartă astăzi numele mamei sale, Elvira Brașoveanu. Este, poate, cea mai frumoasă închidere a unui cerc început într-o zi tragică, atunci când un copil și-a pierdut mama și a decis că își va dedica întreaga existență salvării altor oameni. Carmen DEACONU