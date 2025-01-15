Un ieşean a luat câţiva pari în cap și s-a ales cu 25.000 lei

Florin C. din Bosia a zăcut în spital o lună şi jumătate, după ce a fost bătut zdravăn de doi consăteni de-ai săi, Eugen G. şi Marian C. Seara, puţin înainte de a se lăsa întunericul, chiar în mijlocul drumului principal din localitate. Agresorii au dat cu parii şi cu picioarele, chiar şi după ce victima a căzut. Fapta s-a petrecut pe 1 iulie 2019, probe erau suficiente, dar procesul a fost tărăgănat chiar de către partea vătămată.

După externare, acesta a făcut plângerea penală şi i-a ameninţat cu puşcărie pe bătăuşi, dacă nu s-ar repede cu banii. Şi nu le-a cerut deloc puţin. Inculpaţii s-au tot rugat de el să-i mai păsuiască până reuşesc să strângă suma pretinsă. Eugen a reuşit, a plătit 15.000 lei, dar în faţa notarului, actul a fost depus la instanţă pe 29 septembrie 2023. Cum Marian n-a reuşit să fie la fel de strângător, n-a plătit nimic, dar este obligat prin sentinţa pronunţată, la începutul acestei săptămâni, de Judecătoria Iaşi. Trebuie să-i achite lui Florin 10.000 lei.

Însă, pe latură penală, amândoi bătăuşii au scăpat. S-a încetat procesul, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Claudiu CONSTANTIN