* prof. univ. dr. Carmen Sălăvăstru candidează pentru funcția de President-Elect al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie * fost secretar general al organizației, medicul român are în spate peste un deceniu de activitate în structurile EADV și o carieră construită în dermatologia pediatrică și bolile rare

O femeie medic din România poate ajunge la conducerea dermatologiei europene. Prof. Carmen Sălăvăstru candidează în 2026 pentru funcția de President-Elect al EADV, poziție care precede mandatul de președinte al Academiei.

O carieră construită în structurile dermatologiei europene

Carmen Sălăvăstru intră în cursă după ani în care a ocupat funcții succesive în Academia Europeană de Dermatologie și Venerologie. A reprezentat România în Board-ul EADV, a făcut parte din Executive Committee, a condus Ethics Committee, iar între 2022 și 2026 a fost secretar general al Academiei. Documentele EADV o indică acum drept fost secretar general al organizației. Alegerile pentru President-Elect se desfășoară în această perioadă, iar votul se încheie pe 16 septembrie 2026. Persoana aleasă va ocupa această funcție în mandatul 2026–2028 și va intra apoi în succesiunea pentru președinția EADV.

Pentru medicina românească, candidatura vine într-un moment în care dermatologii din România au o prezență puternică în Academie. Carmen Sălăvăstru spunea la Iași că românii formează cea mai mare comunitate națională de dermatologi din EADV, declarație care pune într-o altă lumină scrutinul din această toamnă: de la una dintre cele mai numeroase reprezentări naționale, România încearcă acum să ajungă și la vârful conducerii.

Profesor, clinician și specialist în boli rare

Dincolo de activitatea în EADV, Carmen Sălăvăstru este profesor la UMF „Carol Davila” și activează în Departamentul de Dermatologie Pediatrică al Spitalului Clinic Colentina. Unul dintre domeniile centrale ale carierei sale este cel al bolilor rare. Orphanet o indică drept coordonator al Centrului de Expertiză pentru Boli Cutanate Rare și Nediagnosticate, centru afiliat rețelei europene ERN-Skin. La Colentina funcționează și Centrul Național de Referință pentru Boli Rare Dermatologice, iar activitatea clinică include programul național pentru tratamentul epidermolizei buloase. Carmen Sălăvăstru este implicată direct și în cercetarea acestei patologii, numele său figurând în lucrări dedicate pacienților români cu epidermoliză buloasă și în recomandări europene privind managementul bolii.

Septembrie decide cine merge mai departe

Scrutinul EADV se încheie pe 16 septembrie. Pentru Carmen Sălăvăstru, candidatura vine după mai bine de zece ani de prezență în structurile Academiei, de la Board și comitete până la poziția de secretar general. Pentru dermatologia românească, miza este simplă: comunitatea despre care profesoara spunea la Iași că este cea mai numeroasă din EADV are acum un medic român în cursa pentru cea mai înaltă treaptă de conducere a Academiei.

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