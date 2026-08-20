Iașul pierde teren în fața marilor județe, în timp ce economia României crește

Iașul începe să dea semnale contradictorii în privința mediului de afaceri. În primele șapte luni din 2026, în județ au fost înmatriculate 3.435 de firme și forme de organizare, față de 3.574 în aceeași perioadă din 2025. Rezultatul înseamnă o scădere de 3,89%, într-un moment în care, la nivel național, numărul înmatriculărilor a crescut cu 1,58%.

Diferența devine și mai interesantă atunci când Iașul este comparat cu celelalte mari centre economice ale țării.

Cu cele 3.435 de înmatriculări, Iașul ocupă locul al cincilea la nivel național, după București - 20.276, Ilfov - 5.561, Cluj - 4.266 și Timiș ­- 4.256. Iașul rămâne astfel unul dintre cele mai importante județe pentru antreprenoriatul românesc, însă distanța față de principalii competitori începe să se schimbe.

Clujul a crescut cu 5,91%, Timișul cu 7,39%, iar Ilfovul cu 7,38%. Bucureștiul, de asemenea, a avansat cu 6,40%. Practic, exact județele care concurează cu Iașul pentru investiții, forță de muncă și statutul de pol economic au avut evoluții mai bune.

Iar în timp ce Iașul scade, diferența față de Timiș și Cluj se micșorează spectaculos. În 2026, Timișul are doar 10 înmatriculări peste Iași, iar Clujul cu 831 mai multe. În cazul Timișului, practic, cele două județe sunt umăr la umăr.

Iașul rezistă, dar Moldova pierde ritmul

Imaginea devine și mai interesantă dacă privim spre regiunea Moldovei. Iașul este detașat în frunte, însă aproape toate județele importante din regiune au înregistrat scăderi.

Bacăul a coborât cu 11,58%, Neamțul cu 9,40%, Vasluiul cu 6,82%, Botoșaniul cu 5,08%, iar Suceava cu 2,48%. În acest peisaj, Iașul rămâne fără rival în Moldova: cele 3.435 de înmatriculări sunt de peste două ori mai multe decât în Suceava, de peste patru ori peste Botoșani și de peste patru ori peste Vaslui.

Totuși, tocmai această poziție dominantă face ca scăderea să fie importantă. Iașul ar trebui să fie motorul antreprenorial al regiunii, însă cifrele arată că nu reușește să țină pasul cu marile centre economice din vest și centru.

Un semnal de alarmă pentru economia ieșeană

Datele nu înseamnă automat că economia Iașului intră în declin. Județul rămâne pe locul 5 în România, iar volumul de peste 3.400 de noi înmatriculări în șapte luni este unul considerabil.

Problema este însă alta: într-o Românie în care înmatriculările au crescut, Iașul a mers în sens invers.

Și mai există un detaliu care merită urmărit: în luna iulie 2026, Iașul a avut 429 de înmatriculări, față de 665 în iulie 2025. Asta înseamnă o diferență de 236 de firme într-o singură lună.

Pentru un județ care aspiră să fie principalul pol economic al Moldovei, cifrele sunt un avertisment clar. Daniel BACIU