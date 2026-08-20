Ieșenii ar putea fi plătiți ca să consume mai puțin curent

* Transelectrica va stabili când există nevoie de flexibilitate și va organiza licitații * participanții vor spune cât consum pot reduce și pentru ce preț * ofertele cele mai avantajoase vor fi selectate, iar reducerea efectivă va fi verificată prin datele de consum * cei care își respectă angajamentul vor fi remunerați * pentru Iași, unde consumul de energie este susținut atât de populație, cât și de industrie, comerț, instituții și numeroase companii, noul mecanism aprobat de ANRE poate deschide o piață complet nouă

Schimbare majoră pe piața energiei: consumatorii eligibili ar putea fi remunerați pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică, după ce ANRE a aprobat noul serviciu de flexibilitate a consumului. Ideea este simplă și spectaculoasă: în anumite momente, în loc să producă mai multă energie, sistemul poate plăti consumatorii care acceptă să consume mai puțin.

Nu este vorba despre raționalizare și nici despre obligația de a opri aparatele din casă. Participarea este voluntară.

Un consumator eligibil din Iași poate decide că, într-un anumit interval, îi este mai avantajos să reducă temporar consumul și să primească bani pentru flexibilitatea oferită sistemului.

Transelectrica va stabili când există nevoie de flexibilitate și va organiza licitații. Participanții vor spune cât consum pot reduce și pentru ce preț. Ofertele cele mai avantajoase vor fi selectate, iar reducerea efectivă va fi verificată prin datele de consum. Cei care își respectă angajamentul vor fi remunerați.

Asta poate deveni relevant mai ales pentru firmele ieșene cu un consum important de energie, care pot muta anumite activități în alte intervale sau pot reduce temporar consumul unor echipamente fără să-și blocheze activitatea.

În perioadele cu temperaturi extreme, probleme de producție, importuri limitate sau deficit de energie, flexibilitatea consumului poate deveni extrem de valoroasă.

Iașul ar putea avea astfel un nou tip de „producător” de energie

Noul „producător” de energie va fi, evident, consumatorul care știe când să consume mai puțin.

Mecanismul aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei urmărește inclusiv reducerea presiunii asupra pieței de echilibrare. Dacă sistemul poate obține o reducere voluntară a cererii la un preț competitiv, poate evita apelarea la resurse mai scumpe.

Iar pentru consumatorii ieșeni apare o oportunitate cu totul nouă: energia pe care nu o consumă într-un anumit moment poate avea o valoare economică.

Nu înseamnă că ieșenii vor primi automat bani pentru că sting lumina. Este nevoie de eligibilitate, participare la mecanism și respectarea condițiilor stabilite prin regulament.

Dar schimbarea de principiu este uriașă: consumatorul devine participant activ la piața de energie.

Pentru un județ precum Iașul, cu mii de firme, instituții și gospodării conectate la rețea, noul mecanism ar putea deschide în timp o piață în care flexibilitatea consumului devine o marfă și poate fi plătită.

Energia nu mai înseamnă doar cât produci și cât consumi. De acum poate conta și cât de inteligent alegi momentul în care consumi. Raluca STROE