APM dă verdictul: „aer de munte” peste Iași! Cifrele care îi pot surprinde pe ieșeni

Surpriză uriașă pentru Iași! Într-o perioadă în care poluarea este una dintre marile probleme ale marilor orașe, datele oficiale pentru această săptămână de august arată un tablou aproape incredibil: aerul din județ a fost monitorizat la valori mult sub pragurile de alarmă.

Iașul a respirat bine, iar cifrele APM arată că principalii poluanți nu au pus probleme. Nu a fost înregistrată nicio depășire a pragurilor de alertă pentru dioxid de azot și dioxid de sulf și nici a pragurilor de informare sau alertă pentru ozon.

În municipiul Iași, stația IS-1, amplasată într-o zonă de trafic, a înregistrat o concentrație maximă orară de doar 41,39 µg/m³ de dioxid de azot, în condițiile în care valoarea-limită este de 200 µg/m³. La IS-2, valoarea a fost și mai mică, de 25,79 µg/m³.

PM10, mult sub valorile de alarmă!

Și la particulele PM10, unul dintre cei mai urmăriți indicatori atunci când vine vorba despre calitatea aerului din oraș, valorile au fost surprinzător de reduse. La stațiile din municipiu s-au măsurat 20,66 µg/m³ la IS-1, 15,91 µg/m³ la IS-2 și 20,89 µg/m³ la stația industrială IS-3, în condițiile unei valori-limită zilnice de 50 µg/m³ pentru metoda gravimetrică. Iar recordul zilei vine de la Miroslava, unde autolaboratorul a indicat doar 11,64 µg/m³ PM10.

Nici ozonul nu a dat motive de îngrijorare. La stația IS-2, concentrația maximă a ajuns la 96,17 µg/m³, mult sub pragul de informare de 180 µg/m³ și sub valoarea-țintă de 120 µg/m³. La Aroneanu, valoarea a fost de 104,83 µg/m³.

Cu alte cuvinte, Iașul a avut parte de o gură zdravănă de aer! Iar cifrele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât vorbim despre o perioadă de vară în care temperaturile ridicate și traficul pot favoriza acumularea anumitor poluanți.

Autoritățile precizează că măsurătorile automate pentru PM10 au caracter informativ, iar eventualele depășiri trebuie confirmate sau infirmate ulterior prin metoda gravimetrică de referință.

Pentru ziua de 18 august însă, concluzia oficială este clară: aerul din județul Iași nu a depășit pragurile de alertă monitorizate.

După atâtea discuții despre traficul sufocant și poluarea din oraș, cifrele vin ca o adevărată surpriză: cel puțin în această săptămână, Iașul nu doar că a respirat. A respirat bine! Daniel BACIU