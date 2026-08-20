Opera Iași iese din interimat. Andrei Fermeșanu câștigă concursul final de manager

Opera Iași iese din interimat. Andrei Fermeșanu câștigă concursul final

* după mai bine de patru ani de conducere interimară, Opera Națională Română din Iași are un câștigător al concursului de management * managerul interimar Andrei Fermeșanu este noul director

Opera Națională Română din Iași iese dintr-o perioadă lungă de interimat. Ministerul Culturii a publicat ieri rezultatul final al concursului de proiecte de management, iar Andrei Fermeșanu este candidatul declarat câștigător, cu media 8,06. Pentru actualul manager interimar, concursul schimbă esențial statutul în fruntea instituției. Fermeșanu conduce Opera ieșeană din ianuarie 2022, însă până acum mandatul său a fost unul temporar. Rezultatul obținut în această vară îi deschide drumul către un mandat câștigat prin concurs, pe baza unui proiect de management evaluat de comisia desemnată de Ministerul Culturii. Proiectul lui Andrei Fermeșanu a primit nota 7,97, iar la interviu acesta a obținut 8,15, cea mai mare notă acordată în etapa finală. Media celor două probe a fost 8,06.

Concurs strâns în etapa finală

În cursa pentru conducerea Operei au intrat patru candidați, însă numai doi au trecut de etapa proiectelor de management și au ajuns la interviu. Marius Negru Morel a primit 7,36 pentru proiect și 7,24 la interviu, încheind procedura cu media 7,30. Diferența dintre cele două medii finale a fost de 0,76 puncte. Regulamentul concursului stabilește că un candidat poate ajunge la interviu doar dacă obține cel puțin nota 7 la evaluarea proiectului, iar câștigător devine candidatul cu cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

Prin rezultatul de 8,06, Fermeșanu a îndeplinit criteriul și a încheiat concursul pe primul loc.

Fermeșanu conduce Opera din 2022

Andrei Fermeșanu este legat de Opera Națională Română din Iași de mai mulți ani, atât ca artist, cât și ca membru al echipei de conducere. Tenor și prim-solist al instituției, el a fost numit director artistic înainte de a prelua, în ianuarie 2022, funcția de manager interimar.

Câștigarea concursului reprezintă, astfel, mai mult decât confirmarea unui nume deja cunoscut în instituție. Pentru Opera din Iași, rezultatul înseamnă ieșirea dintr-o formulă provizorie de conducere care s-a prelungit mai bine de patru ani și intrarea într-o etapă în care direcția managerială va fi legată de proiectul prezentat și evaluat în concurs.

Miza de acum se mută din sala de concurs în sala de spectacol și în administrația instituției: programarea artistică, atragerea publicului, producțiile noi, turneele, finanțarea și poziționarea Operei ieșene într-o piață culturală tot mai competitivă vor fi reperele după care va putea fi judecat noul mandat.

Dan DIMA