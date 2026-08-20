Explozie a banilor decontați de CAS Iași pentru dinții ieșenilor

O adevărată explozie financiară s-a produs în ultimii ani în medicina dentară din județul Iași! Sumele decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate au crescut spectaculos, de aproape șapte ori în doar patru ani, în timp ce sute de mii de acte medicale arată cât de mare este nevoia de tratament stomatologic.

Cifrele oficiale pentru anul trecut, de pilă, sunt impresionante. CAS Iași a avut la dispoziție 55,528 milioane de lei pentru asistența medicală dentară, iar serviciile realizate au ajuns la 99,15% din valoarea fondurilor disponibile. Concret, au fost realizate servicii în valoare de 55,058 milioane de lei, iar suma efectiv decontată furnizorilor a fost de 54,841 milioane de lei.

Finanțare de aproape șapte ori mai mare în doar patru ani

Dacă în 2021 suma decontată pentru serviciile de medicină dentară era de aproximativ 7,96 milioane de lei, în 2025 aceasta a ajuns la aproape 55 de milioane de lei. Practic, în numai patru ani, finanțarea decontată a explodat, ajungând la un nivel de aproape șapte ori mai mare.

Iar în spatele milioanelor se află sute de mii de intervenții. În 2025 au fost raportate 773.527 de acte terapeutice în cadrul serviciilor de medicină dentară. Cele mai multe au vizat exact problemele care îi trimit cel mai frecvent pe ieșeni la dentist.

Tratamentul cariilor simple domină detașat clasamentul, cu peste 270.000 de acte terapeutice. Urmează tratamentele pentru afecțiunile parodonțiului, tratamentele pentru gangrena pulpară și cele pentru afecțiunile pulpare.

Extracțiile dentare, tratamentele de urgență și intervențiile de igienizare completează tabloul unei populații care consumă masiv servicii stomatologice decontate.

Și copiii apar în statistici într-un număr important. Din totalul actelor terapeutice raportate, 141.887 au fost pentru pacienți cu vârste între 0 și 18 ani. Sigilările dentare și fluorizările se numără printre serviciile preventive efectuate, semn că o parte din fonduri ajunge și în zona prevenției, nu doar în tratamentul problemelor deja instalate.

Statul încearcă să împingă medicii către localitățile „dificile”

Un alt detaliu spectaculos este diferența de finanțare dintre cabinetele din oraș și cele din mediul rural. Pentru un medic dentist specialist din urban, valoarea orientativă a contractului în 2025 a fost de 6.000 de lei pe lună, în timp ce pentru un specialist din rural s-a ajuns la 9.000 de lei lunar. În cazul medicilor primari, suma a urcat la 10.800 de lei pe lună în rural, în condițiile aplicării sporului de zonă de 50%.

Motivul este simplu: statul încearcă să împingă medicii către localitățile unde accesul la servicii stomatologice este mai dificil. Pentru un medic fără grad profesional, contractul a fost de 4.800 de lei lunar în urban și 7.200 de lei în rural, pentru un program de trei ore pe zi, cinci zile pe săptămână.

Banii sunt însă doar o parte a poveștii. Explozia sumelor decontate și numărul uriaș de tratamente arată dimensiunea unei probleme care se vede direct în cabinetele stomatologice: nevoia de îngrijire dentară rămâne enormă.

La Iași, milioane de lei au fost puși în mișcare pentru sănătatea orală, iar aproape fiecare leu disponibil a ajuns să fie consumat. Dinții ieșenilor au costat sistemul de sănătate zeci de milioane de lei, iar cererea pentru tratamente este departe de a fi epuizată. Nicoleta ZANCU