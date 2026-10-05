Trei puncte critice țin Autostrada Unirii pe loc. Iașul, prins între două blocaje

Autostrada Unirii A8 intră într-o perioadă critică. În timp ce pe unele loturi lucrările avansează și utilajele sunt deja mobilizate în teren, trei dintre cele mai importante puncte ale proiectului rămân prinse în întârzieri majore. Două sunt chiar în județul Iași, iar al treilea se află pe sectorul montan.

Imaginea de astăzi este una care ridică semne serioase de întrebare asupra ritmului în care poate fi dus la capăt întregul proiect. Din cele 12 loturi și tronsoane ale A8, Târgu Frumos – Lețcani, Iași – Ungheni și Pipirig – Vânători Neamț sunt cele mai problematice puncte ale momentului.

Iar miza nu este una oarecare. Pentru proiect există un termen-limită extrem de important: 31 decembrie 2030, în cadrul programului SAFE.

Cu fiecare lună pierdută, presiunea asupra calendarului crește

Primul mare blocaj este Târgu Frumos – Lețcani. Situația este de-a dreptul paradoxală: acesta este singurul tronson dintre cele 12 care nu are încă semnat contractul de Proiectare și Execuție.

Asta înseamnă că, în timp ce pe alte sectoare ale A8 se lucrează deja, tronsonul care trebuie să contribuie decisiv la rezolvarea uneia dintre cele mai grave probleme de trafic din județul Iași încă nu a trecut de această etapă esențială.

Importanța acestui tronson este covârșitoare pentru Podu Iloaiei. Traficul sufocant de pe actuala infrastructură rutieră a devenit una dintre marile probleme ale Moldovei, iar viitoarea autostradă trebuie să ofere, în sfârșit, alternativa care să scoată traficul de tranzit din această zonă.

Dar timpul pierdut acum nu mai poate fi recuperat ușor. Fără contract de Proiectare și Execuție, fiecare zi care trece comprimă și mai mult perioada disponibilă pentru proiectare, autorizare, organizarea șantierului și lucrările propriu-zise. Termenul din 2030 se apropie, în timp ce acest tronson încă așteaptă să pornească.

Iași – Ungheni, al doilea punct critic

Aici situația este și mai complicată dintr-un alt motiv: contractul a fost semnat, dar proiectul este blocat în urma unei dispute juridice.

Curtea de Apel București a suspendat derularea contractului în urma contestațiilor. Practic, există contract, există un proiect strategic și există o miză uriașă pentru întreaga regiune, dar lucrurile nu pot avansa în ritmul dorit.

Iar acest tronson este unul dintre cele mai importante pentru poziționarea Iașului pe harta marilor coridoare de transport. Iași – Ungheni trebuie să ducă A8 până la Prut, asigurând conexiunea cu Republica Moldova și deschizând o nouă rută strategică spre est.

Astfel, județul Iași se află într-o situație aproape incredibilă: spre vest, tronsonul Târgu Frumos – Lețcani nu are contract de Proiectare și Execuție, iar spre est, tronsonul Iași – Ungheni are contractul suspendat.

Al treilea punct sensibil se află pe sectorul montan

Pipirig – Vânători Neamț are contract de Proiectare și Execuție încă din mai 2025. Cu toate acestea, după mai bine de un an, CNAIR nu a reușit să emită Ordinul de Începere a Proiectării.

Cu alte cuvinte, contractul există, constructorul există, dar proiectarea nu a primit undă verde.

Este una dintre cele mai greu de explicat situații ale proiectului A8: timpul trece, contractul este semnat de mai bine de un an, iar prima etapă esențială a lucrării nu poate începe.

Trei blocaje. Trei cauze diferite. O singură problemă: timpul pierdut.

În timp ce pe alte loturi A8 se intră în teren, se lucrează și se văd progrese, aceste trei puncte rămân în urmă. Iar diferențele de ritm pot deveni extrem de greu de recuperat pe măsură ce calendarul se apropie de 2030.

Responsabilitatea pentru gestionarea acestor proiecte revine celor două instituții implicate în dezvoltarea Autostrăzii Unirii, CNIR și CNAIR. Pentru Moldova, însă, explicațiile administrative contează mai puțin decât rezultatul final.

Oamenii din Iași așteaptă de ani de zile o soluție pentru traficul de pe DN28 și zona Podu Iloaiei. Moldova așteaptă conexiunea rapidă cu vestul țării. România are nevoie de legătura rutieră până la Prut, iar Republica Moldova așteaptă, la rândul ei, conectarea la marile coridoare europene.

A8 este una dintre marile promisiuni făcute Moldovei. Dar, la 4 octombrie 2026, realitatea arată că în trei puncte esențiale autostrada încă se luptă cu întârzierile.

Pe șantierele unde se lucrează, A8 poate prinde viteză. În aceste trei puncte însă, ceasul merge, dar autostrada stă.

Iar data de 31 decembrie 2030 nu se mută!

Daniel BACIU