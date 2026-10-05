Premieră în România! Primul „salvator” cu holograme și realitate augmentată a fost lansat la Iași

O premieră care transformă telefonul într-un adevărat instrument de prim ajutor a fost lansată la Iași. Prima aplicație de prim ajutor din România care folosește realitatea augmentată și holograme educative a fost prezentată duminică, 4 octombrie, în cadrul unui eveniment la care au participat aproximativ 70 de elevi, profesori, părinți, voluntari și creatori de conținut.

Se numește GoMed: Explorează și Salvează și schimbă radical modul în care tinerii pot învăța să reacționeze atunci când cineva are nevoie de ajutor.

În loc să citească doar instrucțiuni într-un manual, elevii intră într-un scenariu interactiv. Scanează markere cu telefonul, descoperă holograme educative și trebuie să decidă ce fac într-o situație medicală simulată.

Practic, tehnologia pe care adolescenții o folosesc zilnic pentru comunicare și divertisment este transformată într-un instrument prin care pot exersa reacții care, într-o situație reală, ar putea face diferența dintre panică și intervenție.

Aplicația a fost lansată la Iași de Asociația pentru Susținerea Educației Medicale, iar proiectul urmează să ajungă la 500 de elevi din cinci licee. În paralel, 20 de profesori vor fi formați pentru a integra aplicația în activitățile de la clasă.

Iar experiența nu se oprește la ecranul telefonului. Elevii vor participa la un adevărat „treasure hunt” medical, organizat în școală. Vor trece prin mai multe etape, vor scana markere 3D, vor descoperi holograme și vor rezolva scenarii în care trebuie să aleagă cum să reacționeze.

Miza este una cât se poate de concretă: să transforme informația despre primul ajutor în deprinderi practice și decizii pe care tinerii să le poată lua mai ușor într-o situație de urgență. „Ne-am dorit ca telefonul, pe care tinerii îl folosesc zi de zi, să devină și un instrument prin care învață să reacționeze în situații de urgență”, a explicat Marina Asafte, vicepreședinte și responsabilă de comunicare în cadrul Asociației pentru Susținerea Educației Medicale.

Dacă proiectul își atinge obiectivul, Iașul ar putea deveni punctul de plecare pentru o schimbare importantă în educația pentru sănătate: o generație care nu doar știe ce este primul ajutor, ci a avut ocazia să exerseze cum să reacționeze atunci când fiecare secundă contează.

Iar de această dată, „profesorul” poate încăpea în buzunar. Nicoleta ZANCU