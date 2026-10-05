Bolile cronice pun stăpânire pe Iași! Consum uriaș de medicamente

* în ultimul an, la Iași, consumul total de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu a crescut la 335,2 milioane de lei reprezentați * dacă sunt incluse și medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate, suma sare la aproape 730 de milioane de lei!

În trimestrul al doilea al acestui an, consumul de medicamente a ajuns, la nivel național, la 9,6 miliarde de lei (1,86 miliarde euro), cu 5,5% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Sume uriașe au fost cheltuite pentru medicamente și materiale sanitare și la Iași.

Cifrele din ultimii cinci ani arată și mai clar amploarea fenomenului. Între 2021 și 2025, consumul total de medicamente în tratamentul ambulatoriu a ajuns la 1,602 miliarde de lei.

În 2025, valoarea de 335,17 milioane de lei a fost peste nivelul din 2024, de 328,05 milioane de lei, și apropiată de maximele perioadei.

Sume uriașe cheltuite la medicamentele pentru boli cronice

Una dintre cele mai spectaculoase creșteri se vede la medicamentele destinate bolilor cronice. În 2021, consumul acestora era de 49,95 milioane de lei. În 2025, valoarea a ajuns la 75,28 milioane de lei.

Și medicamentele compensate și gratuite au reprezentat o componentă uriașă: 146,75 milioane de lei în 2025. Pentru medicamentele compensate pentru pensionari în proporție de 90%, consumul a fost de 7,55 milioane de lei.

La medicamentele acordate prin mecanismele de tip cost-volum, valoarea consumului a ajuns la 67,69 milioane de lei, în timp ce componenta cost-volum-rezultat a însumat aproape 37,9 milioane de lei.

Aproape 395 de milioane de lei pentru programele naționale

Și aici apare o cifră care sare imediat în ochi. În 2025, consumul de medicamente și materiale sanitare în cadrul programelor naționale de sănătate a ajuns la 394,58 milioane de lei.

Este cea mai mare valoare anuală din intervalul 2021–2025. În 2021, aceasta era de 207,84 milioane de lei, iar în 2024 ajunsese la 361,56 milioane de lei.

Practic, în doar patru ani, valoarea consumului aferent programelor naționale aproape s-a dublat.

Datele lunare pentru 2025 arată și ele oscilații spectaculoase. În decembrie, consumul total de medicamente în tratamentul ambulatoriu a ajuns la 31,93 milioane de lei, cea mai mare valoare din întregul an.

Noiembrie a adus 29,44 milioane de lei, iar octombrie 30,43 milioane de lei. Septembrie a trecut și el de pragul de 29 de milioane.

La medicamentele și materialele sanitare din cadrul programelor naționale, decembrie a fost din nou luna cu cea mai mare valoare: 38,24 milioane de lei. Nicoleta ZANCU