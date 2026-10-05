Încep lucrările pe Centura Iașului! Două loturi au rămas fără constructor

Centura Ușoară de Ocolire a Municipiului Iași intră, în sfârșit, în etapa care contează cel mai mult: lucrările din teren. Consiliul Județean Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Lotul 4, unul dintre cele mai importante segmente ale proiectului menit să creeze o alternativă pentru traficul din jurul municipiului.

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, anunță mobilizarea constructorului și promite că autoritățile vor urmări atent evoluția investiției.

Lotul 4 are aproape 20 de kilometri și este împărțit în trei tronsoane care vor lega zona Ciurea de Bârnova și Tomești. Este vorba despre tronsonul 6, între DJ 248D, Ciurea, și Tomești, până la DN 28, tronsonul 7, pe DJ 247A, în zona Bârnova, și tronsonul 8, drumul de legătură dintre DJ 248D și DJ 247A, tot în Bârnova.

Contractul pentru execuție a fost semnat la 31 iulie 2026, valoarea fiind de 68,52 milioane de lei, fără TVA. Câștigătoare este asocierea Danlin XXL – Enviro Construct SRL, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor.

Dar proiectul vine și cu o veste mai puțin bună. Din cele patru loturi ale Centurii Ușoare, două au rămas fără contract de execuție, după ce licitațiile au fost anulate.

Lotul 2, Lețcani – Voinești, cu 18,79 kilometri, a avut licitația anulată în octombrie 2025, în timp ce Lotul 3, Voinești – Ciurea, cu 16,63 kilometri, a rămas fără atribuire după anularea procedurii în februarie 2026.

În schimb, Lotul 1, Vânători – Lețcani, cu 15,98 kilometri, are deja contract semnat, tot în 31 iulie 2026, pentru 68,94 milioane de lei fără TVA, câștigător fiind aceeași asociere Danlin XXL – Enviro Construct SRL.

Proiectul complet are o lungime de aproximativ 70 de kilometri, iar valoarea estimată depășește 264,6 milioane de lei fără TVA. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Astfel, în timp ce pe Loturile 1 și 4 se poate trece efectiv la lucrări, două verigi importante ale viitoarei centuri rămân blocate în proceduri de achiziție. Pentru Iași, miza este uriașă: o centură funcțională care să lege localitățile din jurul municipiului și să ofere o alternativă reală traficului care traversează astăzi rețeaua rutieră existentă. Daniel BACIU