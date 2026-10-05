* 436.000 de pasageri au trecut prin Aeroportul Iași în primul trimestru din 2026, cu 16.000 mai puțini decât anul trecut * în iulie, cea mai aglomerată lună a verii, traficul s-a oprit la 192.600 de călători * Wizz Air pregătește o reducere de circa 18% a capacității de la Iași, în timp ce combustibilul de aviație este estimat la 152 de dolari/baril în 2026

Toamna găsește Aeroportul Iași într-o situație diferită de cea a anilor de boom. Pasagerii sunt mai puțini, unele frecvențe au fost reduse, Wizz Air scoate Praga și Istanbul din program, iar costul combustibilului de aviație a crescut cu aproape 70% față de media din 2025.

2026 a început cu 16.000 de pasageri mai puțini

Primele cifre ale anului au arătat că încetinirea nu este doar o impresie de final de vară.

În primele trei luni din 2026, Aeroportul Iași a procesat aproape 436.000 de pasageri, cu aproximativ 16.000 mai puțini decât în primul trimestru din 2025 și cu peste 40.000 sub nivelul din aceeași perioadă a lui 2024. Era cel mai slab început de an din ultimii doi ani. Diferența s-a văzut și la borna simbolică de un milion de pasageri. În 2025, Aeroportul Iași ajungea la pasagerul cu numărul un milion pe 24 iunie. În 2026, pragul a fost atins abia pe 6 iulie – cu 12 zile mai târziu. Iar vara nu a recuperat decalajul. În iulie 2026, luna care în mod obișnuit aduce unul dintre cele mai mari fluxuri ale anului, prin aeroport au trecut doar 192.600 de pasageri. Cu o lună înainte fuseseră aproximativ 180.600. Pentru august, aeroportul proiecta aproximativ 194.000 de pasageri. Directorul aeroportului, Romeo Vatră, vorbea deja despre un ecart de 20.000–30.000 de pasageri lunar față de 2025 în lunile de vară.

Kerosenul: de la 90 la 152 de dolari/baril

Peste această scădere a cererii vine una dintre cele mai mari probleme ale industriei aeriene din 2026: combustibilul.

IATA estimează un preț mediu al jet fuel de 152 de dolari/baril în 2026, față de 90 de dolari în 2025. Diferența este de aproape 70%.

În trimestrul al doilea, situația a fost și mai dură: prețul mediu a ajuns la 158 de dolari/baril, față de 124,7 dolari în primele trei luni ale anului. În aprilie, combustibilul de aviație a atins un vârf de 188,4 dolari/baril.

IATA estimează că factura mondială a companiilor aeriene pentru combustibil ajunge în 2026 la aproximativ 350 de miliarde de dolari, iar jet fuel va reprezenta 31,4% din costurile lor operaționale, față de 25,4% în 2025.

Este importantă și o altă cifră: companiile vor consuma aproximativ aceleași 104 miliarde de galoane ca anul trecut. Cu alte cuvinte, creșterea uriașă a facturii nu vine din faptul că avioanele ard mai mult combustibil, ci din faptul că același combustibil costă mult mai mult.

Wizz Air taie 18% din capacitatea de la Iași

În același timp, cea mai importantă companie aeriană de la Iași își reduce prezența.

Wizz Air, care asigura în vară peste 65% dintre cursele aeroportului ieșean, estimează pentru următoarele luni o diminuare cu aproximativ 18% a capacității locale. Iașul coborâse deja la patru aeronave Wizz Air bazate aici, iar în sezonul rece oferta se restrânge din nou.

Din program dispar Praga și Istanbul, două dintre rutele operate de Wizz Air. Dar nu toate retragerile pot fi explicate prin combustibil.

De pildă, conexiunea spre Milano Malpensa avea, potrivit conducerii Aeroportului Iași, cel mai slab grad de încărcare dintre rutele Wizz Air de aici și nu mai intră în programul de iarnă. Zborurile spre Milano Bergamo rămân.

Chișinăul a ajuns la 853.000 de pasageri într-o singură lună

Presiunea asupra Iașului nu vine însă doar din interiorul industriei. În august 2026, Aeroportul Chișinău a procesat 853.161 de pasageri, cu 12,6% mai mulți decât în august 2025. Au fost 5.322 de mișcări de aeronave, iar numai rutele noi au adus peste 38.000 de pasageri. Conducerea Aeroportului Iași admite că există o suprapunere între zonele de captare ale aeroporturilor din Iași, Suceava și Chișinău și că dezvoltarea ofertelor din celelalte două puncte redistribuie pasagerii din aceeași regiune.

Există însă un detaliu mai important decât numărul rutelor. La începutul lui septembrie, Aeroportul Iași păstra 28 de destinații regulate, dar conducerea aerogării constata că scăderea traficului vine și din reducerea frecvențelor pe unele trasee. Pentru pasager, aici apare efectul cel mai puțin vizibil. O destinație poate rămâne pe harta aeroportului, dar dacă de la patru zboruri pe săptămână ajunge la două, oferta reală s-a înjumătățit. Iar când sunt mai puține locuri disponibile și mai puțini operatori concurenți, presiunea asupra prețurilor crește.

Dan DIMA