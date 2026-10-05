Sala Polivalentă, în zona de risc financiar. CNI nu garantează că va prelua finanțarea

Mega-proiectul sportiv al Iașului intră într-o nouă etapă, dar și într-o zonă de risc financiar. Sala Polivalentă din zona Moara de Vânt, unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale municipalității, a ajuns din nou la licitație după ce prima procedură a fost anulată. Acum, Primăria anunță că va finanța inițial lucrările din bugetul local, urmând să predea proiectul Companiei Naționale de Investiții pentru o eventuală cofinanțare de la bugetul de stat.

Costurile sunt uriașe: 492,85 milioane de lei fără TVA, respectiv 596,35 milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 113 milioane de euro.

Noua procedură de achiziție pentru execuția lucrărilor a fost publicată în SEAP sub numărul CN1096391, iar municipalitatea încearcă astfel să repornească unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din Iași.

Drumul până la prima lopată a fost deja presărat cu probleme

La licitația anterioară s-a înscris un singur ofertant – asocierea SSAB-AG, Frasinul și Transilvania Grand Construct. Oferta a fost respinsă ca inacceptabilă și neconformă, după ce autoritatea contractantă a considerat că răspunsurile la solicitările de clarificări nu erau concludente, iar documentația nu respecta cerințele tehnice. Una dintre probleme a vizat graficul Gantt, în care lucrările de instalații și montaj erau prezentate cu aceeași durată, fără respectarea succesiunii și interrelaționării activităților.

A urmat un adevărat război procedural. CNSC a respins contestația, iar apoi și Curtea de Apel București a respins plângerea împotriva deciziei. Hotărârea instanței a rămas definitivă.

Dar problemele proiectului nu s-au oprit aici. După anularea procedurii, CNI a cerut revizuirea Proiectului Tehnic, corelarea documentației și verificarea listelor de cantități și echipamente.

În paralel, cadrul legal a adus o nouă piedică: prin OUG nr. 52/2025, implementarea unor noi investiții din subprogramul „Săli de sport” a fost suspendată până la 1 ianuarie 2028.

Iar aici apare una dintre cele mai mari necunoscute pentru Iași.

CNI nu garantează că va prelua automat, după 2028, finanțarea proiectului sau aproximativ 80% din valoarea investiției. O eventuală cofinanțare va depinde de legislația în vigoare, de reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, de actualizarea valorii investiției, de prioritățile stabilite și, evident, de banii disponibili în bugetul de stat.

Primăria a discutat inițial despre o contribuție proprie de până la 20%, iar ulterior a transmis către CNI intenția unei contribuții de 25%. Municipalitatea a cerut inclusiv o convenție de cofinanțare.

Deocamdată, însă, Iașul trebuie să deschidă proiectul cu bani din bugetul local.

Valoarea uriașă a contractului este împărțită între lucrări de construcții și instalații, echipamente, organizarea de șantier și alte componente. Numai construcțiile și instalațiile ajung la 450,79 milioane de lei fără TVA, în timp ce utilajele și echipamentele care necesită montaj însumează alte 32,76 milioane de lei fără TVA.

Primăria încearcă să repornească investiția cu resurse proprii

Dacă proiectul va fi dus la capăt, Iașul ar urma să primească o sală cu 9.623 de locuri, pe un teren de aproximativ opt hectare din Moara de Vânt, în imediata apropiere a șantierului noului Spital Regional de Urgență.

Complexul Sportiv „Regina Maria” este gândit cu peste o mie de locuri de parcare, spații verzi, alei pietonale și infrastructură rutieră proprie. Sala va avea și o arhitectură spectaculoasă, inspirată de coroana Reginei Maria.

CNI a preluat obiectivul de la administrația locală în septembrie 2024. Prima licitație a eșuat, finanțarea prin subprogramul destinat sălilor de sport este suspendată până în 2028, iar acum Primăria încearcă să repornească investiția cu resurse proprii.

Așadar, Iașul are din nou Sala Polivalentă la licitație. Are și un proiect de aproape 600 de milioane de lei cu TVA. Ce nu are încă este certitudinea că banii de la stat vor veni automat atunci când factura va deveni prea grea pentru bugetul local.

Daniel BACIU