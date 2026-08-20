UAIC schimbă din temelii Campusul Codrescu, înainte de venirea studenților

* Universitatea a mizat puternic pe soluții verzi și tehnologii adaptate nevoilor studenților de astăzi * aceștia vor avea la dispoziție și stații Wi-Fi dotate și cu încărcare USB, o facilitate care răspunde direct stilului de viață al noilor generații

Schimbare spectaculoasă în Campusul Codrescu al Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Zona va intra în noul an universitar cu o imagine complet diferită, după luni de lucrări care au transformat atât cele patru cămine, cât și spațiile exterioare.

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar rezultatele încep să fie imposibil de ignorat. Căminele au intrat într-un amplu proces de modernizare și eficientizare energetică, iar universitatea a mizat puternic pe soluții verzi și tehnologii adaptate nevoilor studenților de astăzi.

Pe acoperișuri au apărut panouri solare și fotovoltaice, în timp ce băile au fost modernizate, iar tâmplăria exterioară a fost înlocuită. La exterior, aproximativ 1.500 de metri pătrați de alei au fost reamenajați și placați, schimbând radical aspectul campusului.

Una dintre cele mai spectaculoase noutăți este însă sistemul de iluminat. Stâlpii LED sunt alimentați cu energia produsă de panourile fotovoltaice, ceea ce înseamnă un campus mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul.

Tehnologia a ajuns în forță la Codrescu

Studenții vor avea la dispoziție chiar și stații Wi-Fi dotate și cu încărcare USB, o facilitate care răspunde direct stilului de viață al noilor generații.

Practic, schimbarea nu se limitează la câteva reparații. Codrescu este transformat într-un campus modern, în care energia verde, eficiența, conectivitatea și confortul sunt puse împreună.

Iar momentul nu este deloc întâmplător. Înainte de startul noului an universitar, campusul trebuie să fie pregătit să primească o nouă generație de studenți. Pentru cei care vor locui aici, diferența ar trebui să fie vizibilă încă din primele zile.

De la aleile proaspăt pavate și iluminatul LED până la căminele modernizate și energia produsă chiar în campus, Codrescu își schimbă spectaculos fața.

Unul dintre locurile-emblemă ale vieții studențești ieșene face astfel un pas important spre viitor. După luni de șantier, vechiul Codrescu începe să rămână în urmă. În locul lui apare un campus mai verde, mai eficient și mai conectat la realitatea universitară a anului 2026. Carmen DEACONU