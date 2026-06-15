Un nou contract din autostrada Iașului va fi semnat. Contestațiile, respinse!

Autostrada Unirii A8 avansează: contractul pentru tronsonul 4, unul dintre cele mai complexe segmente ale întregului proiect Moțca - Iași - Ungheni, urmează să fie semnat cu constructorul italian Itinera SPA, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins pe fond cele două contestații depuse în procedura de atribuire.

Decizia de luni deschide practic drumul pentru implementarea unui tronson considerat strategic, atât prin poziționarea sa la granița estică a României, cât și prin rolul esențial în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Finanțarea este asigurată prin Programul SAFE, ceea ce conferă proiectului o dimensiune geopolitică majoră, dincolo de simpla infrastructură rutieră.

Tronsonul 4, cu o lungime de aproximativ 15,5 kilometri, nu este un segment obișnuit de autostradă, ci unul dintre cele mai tehnic provocatoare din întreaga magistrală A8. Proiectul prevede construirea a 14 poduri și pasaje, două tuneluri de mare anvergură — dintre care unul cu o lungime de aproximativ 1,76 kilometri — precum și două noduri rutiere strategice, menite să lege viitoarea autostradă de infrastructura urbană și de zonele de dezvoltare ale Iașului.

Unul dintre aceste noduri este conceput ca punct de conexiune pentru viitoare legături esențiale cu Spitalul Regional de Urgență și Aeroportul Iași, în timp ce nodul Golăiești devine poarta de acces către podul peste Prut de la Ungheni, infrastructură cu miză regională majoră.

Durata de implementare a contractului este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției propriu-zise, ceea ce transformă acest segment într-un șantier de lungă durată, dar cu impact structural decisiv pentru întreaga regiune.

În centrul proiectului se află și un segment prioritar de 2,77 kilometri, între nodul rutier Golăiești și podul peste Prut, considerat esențial pentru realizarea conexiunii rapide cu Republica Moldova și, implicit, cu rețeaua rutieră europeană extinsă spre est.

Autostrada A8, în această formă, nu mai este doar un proiect de infrastructură, ci o declarație de poziționare strategică: o axă de dezvoltare care leagă Moldova de Europa, reduce izolarea istorică a regiunii și transformă frontiera de la Prut dintr-un capăt de drum într-un punct de conexiune continentală. Daniel BACIU