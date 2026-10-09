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Pagina principală Moldova Victorie definitivă pentru ApaVital! Înalta Curte respinge recursurile Guvernului și AMEPIP

Victorie definitivă pentru ApaVital! Înalta Curte respinge recursurile Guvernului și AMEPIP

Victorie definitivă pentru ApaVital! Înalta Curte respinge recursurile Guvernului și AMEPIP

Decizie definitivă în disputa privind conducerea ApaVital SA. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, pe 7 octombrie 2026, recursurile formulate de Guvernul României și de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Astfel, rămâne în vigoare hotărârea prin care Curtea de Apel București a anulat decizia AMEPIP ce viza procedura de selecție a administratorilor operatorului regional de apă și canalizare din Iași.

Litigiul a fost inițiat de ARSACIS, în calitate de autoritate publică tutelară, după ce AMEPIP a emis Decizia nr. 18 din 11 noiembrie 2024, prin care solicita anularea procedurii de selecție a administratorilor ApaVital SA.

Instanța a stabilit că decizia AMEPIP nu avea temei legal

În hotărârea din 18 decembrie 2025, Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de ARSACIS împotriva AMEPIP și a Guvernului, constatând că actul prin care se solicita anularea selecției fusese emis fără un temei legal. Prin respingerea recursurilor, soluția a devenit definitivă.

Mai mult, instanța a anulat și anumite prevederi din normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023, care permiteau anularea procedurilor de selecție fără un temei legal suficient. Decizia aduce clarificări privind aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, reglementate prin OUG nr. 109/2011.

Ce înseamnă decizia pentru ApaVital și ieșeni

Potrivit ARSACIS, hotărârea clarifică situația juridică a procedurii de selecție și confirmă că nu au existat motive legale pentru anularea acesteia. Reprezentanții asociației susțin că soluția contribuie la stabilitatea conducerii operatorului regional și la continuitatea activității și a proiectelor de investiții, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene.

În plus, Guvernul României și AMEPIP au fost obligate să achite cheltuielile de judecată.

Decizia definitivă închide astfel disputa în instanță privind legalitatea intervenției AMEPIP în procedura de selecție a administratorilor ApaVital SA, cu implicații pentru modul în care sunt aplicate regulile de guvernanță corporativă în companiile publice. Daniel BACIU

 

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