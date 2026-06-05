Vine potopul peste Moldova! Meteorologii au emis Cod Galben

Vremea se schimbă radical în următoarele ore, iar meteorologii avertizează că o mare parte a țării va fi lovită de fenomene meteo severe. Moldova se află printre regiunile vizate de un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil sâmbătă, 6 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit specialiștilor, urmează ore cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și căderi de grindină, unele dintre acestea putând provoca probleme în zonele afectate. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar în timpul furtunilor cantitățile de apă pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat.

Moldova se află în centrul atenției meteorologilor, alături de cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonelor montane. Sub amenințarea norilor negri se vor afla și localități din Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Specialiștii avertizează că fenomenele vor avea caracter local, însă acolo unde furtunile se vor forma, acestea pot fi deosebit de intense. În doar una până la trei ore se pot acumula cantități importante de apă, existând riscul apariției acumulărilor pe carosabil, inundării unor gospodării și blocajelor temporare în trafic.

Nici după expirarea avertizării vremea nu se liniștește complet. Meteorologii anunță că manifestări de instabilitate atmosferică vor continua și în noaptea de sâmbătă spre duminică, în special în estul și sud-estul țării. Duminică, furtunile vor afecta mai ales jumătatea estică a României.