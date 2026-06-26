Între 26 și 28 iunie 2026, Iașul adună într-un singur weekend tradiții, ceramică, fanfare, concerte, competiții pentru copii și tineri, spectacole de teatru, evenimente moto și momente de comemorare.

Un weekend cu orașul împărțit între tradiție, muzică și familie

Iașul are, la finalul lunii iunie, un weekend în care aproape fiecare zonă importantă a orașului devine scenă, târg, loc de întâlnire sau spațiu de spectacol. De la Copou la Palas, de la Ateneul Național la Palatul Braunstein și de la zona Teatrului Național până la spațiile alternative, programul din 26–28 iunie aduce evenimente pentru familii, tineri, iubitori de tradiții, pasionați de motoare, copii, melomani și public de teatru.

În centrul orașului, RomânIA Autentică transformă zona Teatrului Național și bulevardul Ștefan cel Mare într-un traseu al iei, al meșteșugurilor și al culturii populare. Târgul aduce meșteri, produse tradiționale, ii, țesături, obiecte din lemn, podoabe, articole lucrate manual și demonstrații care readuc în prim-plan meșteșugurile românești. Sâmbătă, spectacolul folcloric completează atmosfera, cu artiști și ansambluri care duc evenimentul din zona de târg spre cea de sărbătoare populară.

Copoul devine locul ceramicii și al fanfarelor

În Parcul Copou, Târgul Național de Ceramică Tradițională „Cucuteni 5000” rămâne una dintre atracțiile weekendului. Meșteri olari din centre importante din România, Republica Moldova și Ucraina vin la Iași cu ceramică lucrată manual, ateliere, demonstrații și întâlniri cu publicul. Evenimentul are și o miză culturală importantă: păstrează vizibil un meșteșug care a definit, timp de generații, identitatea satelor și târgurilor din Moldova.

Tot în Copou, Festivalul de Fanfare aduce muzica de alămuri într-un decor familiar ieșenilor. Fanfare din Moldova, Republica Moldova și județele din regiune vor anima parcul, transformând plimbarea de weekend într-o experiență sonoră rară pentru oraș. Pentru familiile cu copii, Copoul poate deveni una dintre cele mai potrivite alegeri ale sfârșitului de săptămână: aer liber, tradiție, muzică și obiecte lucrate manual într-un singur loc.

Palas mizează pe copii, animale de companie și muzică la lumânări

Grădina Palas are propriul program intens. Sâmbătă și duminică, Pet Event ajunge la ediția a XII-a și aduce în același spațiu iubitori de animale, expozanți, activități interactive și concursuri dedicate comunității care trăiește alături de câini, pisici și alte animale de companie.

Duminică, Palas devine și punct de întâlnire pentru copiii și adolescenții pasionați de kendama. Etapa de la Iași a Campionatului Național de Kendama este programată între orele 10.00 și 17.00, cu intrare liberă și categorii de concurs pentru niveluri diferite. Evenimentul are șanse să atragă nu doar participanți, ci și părinți, prieteni și curioși care au urmărit creșterea acestei comunități în ultimii ani.

Sâmbătă seara, tot în Grădina Palas, concertul multisenzorial la lumânări propune o variantă mai liniștită de final de zi. Muzică live, repertoriu recognoscibil din filme și seriale și atmosferă de vară, într-un spațiu central, cu acces liber.

Motoare, teatru și evenimente pentru copii

Weekendul include și Iași Poker Run 2026, eveniment moto ajuns la ediția a VI-a. Motocicliști din Iași și din țară se reunesc într-un format care combină traseul de tip poker run cu test ride, întâlniri ale comunității moto și o componentă caritabilă dedicată copiilor cu dizabilități. Pentru public, momentul de sâmbătă, cu startul traseului din zona Teatrului Național, poate fi unul dintre cele mai spectaculoase episoade ale weekendului.

Pentru copii, Ateneul Național propune sâmbătă premiera musicalului live „Anemona și aventura piraților”, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”. Duminică, Teatrul „Luceafărul” are în program „Ursul păcălit de vulpe” și „De ziua lui Pinocchio”, iar Teatrul Național „Vasile Alecsandri” încheie weekendul cu „Gaițele”, în Sala Mare.

În zona spectacolelor și concertelor, duminică seara este anunțat și concertul Maria Buză & Taraful George Pătrascu, la Berarium Tankeria Ursus, iar pentru publicul tânăr și alternativ apar în program ateliere, petreceri și evenimente în spații precum Acaju sau Storya Events.

Palatul Braunstein aduce dimensiunea memoriei

Printre evenimentele weekendului se află și unul cu o încărcătură istorică aparte. Sâmbătă, 27 iunie, la Palatul Braunstein, în Sala Cupola, este programată lansarea volumului „1941. Gropi comune în pădurea Vulturi”, semnat de Marius Cazan, Elisabeth Ungureanu și Irinel Rotariu. Evenimentul deschide seria manifestărilor dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria orașului.

Astfel, weekendul nu este doar unul de distracție și relaxare, ci și unul al memoriei, al responsabilității și al dialogului despre trecut. Iașul adună în aceleași zile bucuria târgurilor, energia concertelor, curiozitatea copiilor, spiritul comunităților urbane și nevoia de a nu uita.

Un weekend pe trasee

Pentru ieșeni și turiști, cel mai bun plan este un traseu construit pe zone: Copou pentru ceramică și fanfare, centrul orașului pentru RomânIA Autentică, Palas pentru copii, animale de companie și concerte, Ateneul și teatrele pentru spectacole, Palatul Braunstein pentru evenimentul de memorie.

Programul poate suferi modificări, iar pentru bilete, ore exacte și eventuale restricții de acces este recomandată verificarea paginilor organizatorilor înainte de plecare. Cert este că Iașul intră într-un weekend dens, divers și viu, în care orașul oferă variante pentru aproape toate vârstele și gusturile. Maura ANGHEL