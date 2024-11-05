Zeci de instituţii ieşene, jefuite de trei mureşeni

* aceştia au operat în întreaga ţară, cumpărau online vouchere de vacanţă, la un pic peste jumătate din preţ * le decontau apoi la cel real, dar beneficiarii nu ajungeau la vacanţele visate * în dosar sunt 852 părţi civile, din care 28 instituţii din judeţul Iaşi * ţepele însumează peste 400.000 euro

Trei mureşeni, pretinşi oameni de afaceri, aşteaptă acum, cu sufletul la gură, decizia Tribunalului Târgu Mureş în ce priveşte admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, semnat de aceştia şi procurorul de caz. Asta ar însemna reducerea subsanţială a pedepsei, una cu suspendare.

Bela Zsolt Banyai, Csaba Torok şi Eniko Mult au pus la cale o afacere care părea infailibilă. Torok pretindea că deţine sau reprezintă mai multe unităţi de cazare în Mureş, achiziţiona prin intermediul anunţurilor postate pe Internet vouchere de vacanţă, pe care plătea 60% din preţul oficial de 1.450 de lei.

Printre victime, poliţii locale, tribunale sau mari retaileri

Odată achiţizionate, vouchetele ajungeau la Bela Zsolt Banyai, administrator al unei agenţii de turism, care, cu ajutorul lui Eniko Mult, trimitea facturile spre decontare instituţiilor sau firmelor unde lucrau cei care îşi vânduseră tichete de vacanţă. Folosindu-se de poziţia sa, Bela Zsolt Banyai le spunea acestora că angajaţii au achiziţionat pachete de vacanţă prin intermediul agenţiei sale de turism. Această reţea a acţionat circa un an, între ianuarie 2021 şi ianuarie 2022.

În final, Banyai a obţinut aproape 295.000 de lei comisioane aferente fiecărui voucher decontat, iar Torok - 1,75 milioane lei, sumă decontată de angajatori care s-au constituit părţi civile în dosarul penal.

Prin această metodă simplă, mureşenii au reuşit să păcălească 852 instituţii din toată ţara, inclusiv nume mari din mediul privat, cum ar fi British American Tobacco, Jysk Romania, Metro Cash&Carry, Mega Image, Selgros Cash&Carry sau Kaufland Romania. Culmea, nu s-au dat în lături să înşele nici Direcţia Regională de Finanţe Cluj-Napoca, Tribunalele Mureş, Suceava, Mehedinţi, Constanţa, Sibiu şi Dâmboviţa, Poliţia Locală din Târgovişte, Bacău şi Craiova.

28 instituţii ieşene au fost victime ale reţelei, constituindu-se părţi civile în proces. E vorba de Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, Primăria Lungani, Spitalul „Sf.Spiridon”, Şcoala Profesională Dagâţa, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, DGASP, Şcoala Profesională Focuri, Comuna Trifeşti, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, Comuna Ciurea, Apavital, Spitalul de Copii „Sf.Maria”, Comuna Cristeşti, Comuna Şipote, Spitalul CFR, Şcoala „V.Alecsandri” din Mirceşti, Şcoala „Al.I.Cuza” din Podu Iloaiei, Şcoala Ciorteşti, Şcoala Gorban, IRO, UMF, Liceul „Al.I.Cuza”, USAMV, APIA, Şcoala Alexandru Ioan Cuza, Şcoala Răchiteni, Institutul de Psihiatrie Socola şi Comuna Rediu.

Conform acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, Banyai şi Torok vor primi câte 2 ani şi 3 luni de închisoare, iar Mult – 1 an şi 6 luni de închisoare, toate fiind cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN