15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

Începând de joi, 15 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi au plecat spre localitatea Broşteni, din judeţul Suceava, acolo unde apa a luat din nou liniştea oamenilor. Acolo unde curţile s-au transformat în mlaştini, iar podurile dintre oameni şi siguranţă s-au rupt - acolo ajung, în tăcere, paşii salvatorilor.

Este o misiune de intervenţie, dar mai ales o misiune de suflet. În faţa unei comunităţi greu încercate de furia apelor, pompierii ieşeni nu aduc doar motopompe, echipamente şi planuri de acţiune. Aduc prezenţă, aduc umărul sprijinului şi inima solidarităţii. Pleacă din Iaşi nu doar în uniformă, ci cu gândul la fiecare familie care a pierdut peste noapte tot ce a strâns în ani.

Sub coordonarea locotenentului George Blănaru, echipajul mixt - format din militari din cele două detaşamente ale ISU Iaşi - s-a mobilizat rapid pentru a ajunge acolo unde nevoia nu mai are răbdare. Oameni care, până ieri, îşi duceau traiul modest în gospodării simple, stau acum în pragul casei privind cum pământul le fuge de sub picioare. Iar în acea privire, pompierii ştiu să citească nu doar deznădejdea, ci şi speranţa că cineva nu i-a uitat. „Este o misiune de suflet, o misiune în care nu doar uniformele, ci mai ales inimile noastre ajung acolo unde este nevoie de sprijin, alinare şi speranţă”, spune Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Salvatorii ieşeni nu vin doar să degajeze moloz sau să pompeze apa din beciuri. Ei vin să salveze amintiri din nămol, să scoată din noroi păpuşa unei fetiţe, să ridice din colb fotografii de familie, să salveze ce mai poate fi salvat. Fiecare gest făcut cu grijă este o recunoaştere tacită că în spatele fiecărei case este o poveste. Şi fiecare poveste merită apărată.

Salvatorii din cele două detaşamente ale ISU Iaşi care au plecat în misiune la Broşteni sunt Sg.maj. Abunei Cristian, Sg.maj. Macovei Andrei, Plt. Mustaţă Lucian, Sg.maj. Pricop Mihai, Sg.maj. Obreja Andrei, Sold. Rusu Mario, Sold. Anton Cosmin, Plt. Pricop Marian, Plt. Slav Alin, Sold. Vlădeanu Vasilică, Sold. Sandu Marius, Sold. Cuciureanu Robert, Sold. Streangă Robert, Sold. Gîrlea Emanuel.

În misiunea din Broşteni, pompierii vor evalua pagubele, vor proteja zonele afectate, vor sprijini accesul către gospodăriile izolate, vor desfăşura acţiuni de igienizare şi vor contribui la prevenirea unor riscuri sanitare. Însă, mai presus de toate, vor oferi oamenilor acel sentiment rar, dar atât de preţios: că nu sunt singuri.

Este uşor să privim cifrele - 15 pompieri, 2 detaşamente, 1 localitate afectată. Dar dincolo de ele, este greu să cuprindem emoţia cu care aceşti oameni îşi lasă propriile familii acasă pentru a merge să fie sprijin pentru altele. Cu ochii în lacrimi, dar hotărâţi, aceşti salvatori ştiu că fiecare clipă contează. Şi că uneori, o mână întinsă face cât o reconstrucţie întreagă. „Intervenţia face parte dintr-un amplu plan de restabilire a normalităţii: evaluarea pagubelor şi protejarea zonelor afectate; degajarea molozului, salvarea bunurilor, sprijinirea accesului în comunităţile izolate; igienizare şi prevenţie sanitară pentru ca viaţa să revină în siguranţă; sprijin emoţional şi material pentru oamenii afectaţi, monitorizarea pe termen lung li prevenirea unor situaţii similare în viitor”, spune Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iaşi.

Pentru localnicii din Broşteni, prezenţa acestor oameni nu este doar un ajutor tehnic. Este o formă de speranţă. Este dovada că, în ciuda a tot ce se poate pierde, umanitatea rămâne. Şi cât timp mai sunt oameni care merg spre necaz, şi nu fug de el, avem motive să credem că putem reconstrui nu doar case, ci şi încrederea. Laura RADU