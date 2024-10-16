355.000 de pelerini și credincioși s-au închinat la Sfântă

* bilanțul de final arată că peste 265.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva și alți 90.000 au participat la procesiunile și slujbele din ultima săptămână * anul acesta recordul de participare a fost bătut în ziua Hramului, când la slujbă au participat 35 de mii de persoane * în aceste zile, la postul medical din zonă s-a acordat sprijin participanților în 606 situații cu afecțiuni medicale diverse, de la tahicardie, la infecții urinare, etilism acut și chiar crize de lumbago sau fractură membru superior * 38 de persoane au fost transportate la spital * jandarmii au aplicat 203 sancțiuni contravenționale!

Deși în mod normal pe data de 15 octombrie dimineața pelerinajul se încheia oficial în anii din urmă, anul acesta numărul mare de oameni aflați la rând a prelungit cu câteva ore pelerinajul.

La final, cifrele arată o participare de 265.000 de pelerini doar de la rând, un timp maxim de așteptare de peste 20 de ore, peste 600 de cazuri medicale și mult mai puține amenzi. „Suntem ieşeni şi am zis că ar fi o zi potrivită astăzi ca să ajungem să ne închinăm la sfintele moaşte. Am pus şi un pomelnic. E un mijloc prin care putem susţine tot ceea ce se întâmplă la Mitropolie de a lungul timpului, nu doar astăzi. Cu cât putem contribui, e bine venit, spunem noi”, spune o ieșeancă venită să se închine.

„Ne bucurăm că pelerinii vin în număr foarte mare în continuare aici la Mitropolie. Într adevăr, rândul este destul de mare, afară plouă, însă îi vedem cum stau răbdători şi bucuroşi”, a transmis preotul Lucian Apopei, purtător de cuvânt la Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Bilanț final și pentru comercianți

După ce au trecut pe la racla cu moaştele sfinților, pelerinii s-au oprit si la magazinele cu obiecte bisericeşti pentru a cumpăra mici cadouri pentru cei de acasă. „Tămâie am luat şi dau la biserică, când au acatistul, dau tămâie şi pâinici pentru anafură. Am cumpărat nişte icoane, da, pentru liniştea sufletului”, spune unul dintre pelerinii aflați în curtea Mitropoliei. „Am luat niște sticluțe cu mir, brățări și tămâie. Nu am avut buget, vreau amintiri”, completează o altă femeie. „Cea mai căutată e o brățară la 6 lei, iar Cea mai cumpărată icoană este una la 22 de lei, argintată, mai mare. Am avut astăzi 17 pachete, le-am dat pe toate!”, explică un comerciant.

Sute de forțe de ordine mobilizate la Iași

Sute de forțe de ordine, vorbim de jandarmi, pompieri și polițiști, dar și zeci de cadre medicale şi 700 de voluntari, împreună cu 300 de preoţi le-au adus oamenilor alinare și ajutor în aceste zile.

Chiar dacă în rândul pelerinilor nu au fost înregistrate prea multe incidente neplăcute, forțele de orgine au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale, iar valoarea lor totală se ridică la aproape 50.000 de lei. „Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției Locale Iași implicate au acționat proactiv, cu accent pe prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurării protecției tuturor participanților, astfel încât aceștia să beneficieze de toate condițiile pentru care au venit la pelerinaj. Situațiile care au necesitat aplicarea măsurilor contravenționale au fost înregistrate în special în afara sau în apropierea zonelor de afluire, drept pentru au fost aplicate 203 de sancțiuni contravenționale în valoare de 49.920 lei”, a precizat general de brigadă Ion Sandu, Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău.

Sute de pelerine au avut nevoie de îngrijiri medicale

O atenție deosebită a fost acordată asigurării primului ajutor. Astfel, echipajele implicate în acordarea asistenței medicale de urgență și de prim ajutor aflate la postul medical avansat deservit de personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Iași și de cel al UPU-SMURD Iași au acordat sprijin participanților în 606 situații cu afecțiuni medicale diverse (ex. bradicardie, HTA, tahicardie, epistaxis, infecție urinară, nevralgie, cefalee, stare febrilă, etilism acut, iritații, inflamații membre, ulcer trafic, astm bronșic, vertij, crize de lumbago, fractură membru superior). În 38 de situații cu afecțiuni medicale diverse a fost nevoie de investigații medicale de specialitate, astfel că 38 de persoane au fost transportate la spital. Maria STANCU, Cristian ANDREI