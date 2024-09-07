7 septembrie: 24 de ani de la moartea lui Virgil Săhleanu, inginerul ucis pentru că s-a opus unei privatizări dubioase. Slujba de înmormântare a fost oficiată de actualul Patriarh Daniel

Inginerul Virgil Săhleanu, lider de sindicat, avea 54 de ani și trei copii atunci când a fost asasinat, în urmă cu 22 de ani, la comanda patronilor străini care cumpăraseră TEPRO SA și care doreau să scape de cel care se opunea planului de falimentare a fabricii.

Virgil Săhleanu s-a născut în 1946, în satul Cacica, județul Suceava, și a fost a fost un lider sindical ieșean, asasinat din ordinul conducerii firmei al cărei sindicat îl conducea și al investitorului extern care cumpărase pachetul majoritar de acțiuni.

Virgil Săhleanu a absolvit cursurile Liceului „Ștefan cel Mare” din Suceava și apoi pe cele ale Facultății de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Iași, obținând calificarea de inginer mecanic. A fost repartizat ca inginer la Uzina Mecanică Suceava. A fost transferat apoi ca inginer la SC TEPRO SA Iași – cea mai mare uzină de țevi sudate din lume până în 1989.

În anul 1998 SC TEPRO SA a fost privatizată de către stat, fiind cumpărată către firma cehă Zelezarny Veseli. În ianuarie 1999, patronatul a hotărât concedierea a peste o mie de salariați. În data de 12 februarie 1999, Virgil Săhleanu a fost ales ca președinte al Sindicatul Liber TEPRO Iași. În paralel, a fost și membru al Biroului Executiv Uniunea Sindicală Teritorială „Cartel Alfa” din Iași. Sindicatul TEPRO Iași a declanșat un conflict de muncă, acuzând concedierea a 1.278 de salariați și privatizarea frauduloasă a SC TEPRO SA de către SC Zelezarny Veseli din Cehia. Ca urmare a acestor evenimente, Virgil Săhleanu a fost concediat și amenințat cu moartea.

În dimineața zilei de 7 septembrie 2000, în jurul orei 8, Săhleanu urma să se prezinte la tribunal pentru a fi de față la procesele ce-i fuseseră intentate, dar în timp ce acesta a ieșit din locuința sa, a fost atacat în scara blocului de către doi indivizi (Ioan Tofan și Claudiu Bahnă) care l-au ucis cu trei lovituri de cuțit, oricare dintre lovituri putându-i provoca moartea. Victima a fost dusă imediat la Spitalul de Urgență din Iași, dar nu a putut fi salvată.

La înmormântare au participat peste 5.000 de oameni, iar slujba a fost săvârșită de către actualul Patriarh Daniel, pe-atunci Mitropolit al Moldovei.

În urma anchetei, s-a descoperit că în organizarea atentatului au fost implicați directorul de atunci de la Tepro, reprezentantul investitorului ceh Zelezarny Veseli și directorul firmei de pază Protect din Vaslui, firmă care asigura paza societății.

Procesul a durat cinci ani, iar la 2 iunie 2005. Criminalii și autorii morali ai asasinatului au fost condamnați la un total de 98 de ani de închisoare.

Potrivit rechizitoriului, cetățeanul ceh Franmtisek Priplata (director al SC Movas Vaslui), Victor Bălan (directorul de la Tepro) și Cătălin Ciubotaru (directorul firmei de pază Protect din Vaslui) au fost acuzați de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și de instigare la infracțiunea de omor calificat, fiind condamnați la 8, 15 și respectiv 17 ani de închisoare.

Valentin Blăniță și Gelu Alexandru Spumă, șefi de filiale (Bârlad și Iași) în cadrul firmei de pază Protect, au fost acuzați de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și complicitate la infracțiunea de omor calificat, fiind condamnați la câte 5 ani de închisoare. Cei doi asasini, Ioan Tofan și Claudiu Irinel Bahnă, au fost acuzați de omor calificat și condamnați la câte 23 de ani de închisoare

A doua zi după pronunțarea sentinței definitive, cehul Priplata a făcut o cerere de amânare a executării pedepsei.Deși cetățeanul ceh avea încă din iulie 2001 interdicție de părăsire a teritoriului României, Frantisek Priplata a părăsit fraudulos România în noaptea de 28 spre 29 iulie 2005.

În anul 2001, s-au dezvelit două busturi ale inginerului Virgil Săhleanu, unul în fața SC TEPRO SA și altul la Cimitirul Eternitatea din Iași, unde acesta a fost înmormântat.