8 Martie: povestea unei zile care a schimbat lumea. De la proteste la flori, cum a devenit „Ziua Femeii” o sărbătoare a respectului

* 8 Martie nu s-a născut din felicitări, ci dintr-o istorie de revendicări și solidaritate: muncă, vot, demnitate * de-a lungul secolului XX, Ziua Internațională a Femeii a călătorit din stradă în calendar, iar în România a prins tradiții aparte – de la „mama” sărbătorită la școală până la gesturile simple, cu flori și cuvinte spuse la timp

8 Martie e una dintre puținele sărbători care au în spate nu o legendă, ci o luptă socială. Începuturile ei se leagă de mișcările pentru drepturile femeilor din primele decenii ale secolului XX: proteste, greve, cereri concrete – program de lucru mai sigur, salarii corecte, drept de vot. În Europa și în America, începutul de secol a însemnat o schimbare de epocă: femeile intrau masiv în fabrici și în orașe, iar ideea că drepturile pot fi negociate în piața publică devenea tot mai puternică. Din acel climat a apărut nevoia unei zile simbolice, repetate anual, care să țină sub lumină aceleași întrebări: ce înseamnă egalitate, cine plătește costul ei, cine rămâne în urmă.

Data de 8 martie s-a fixat treptat, prin evenimente și decizii care au făcut din această zi un reper internațional. Cu timpul, mesajul politic s-a lărgit: nu doar drepturi în muncă și în vot, ci acces la educație, protecție împotriva violenței, șanse egale în carieră, respect pentru munca invizibilă din familie. Azi, în multe țări, 8 Martie rămâne și o zi de revendicare – cu marșuri, campanii și teme incomode –, chiar dacă în viața de zi cu zi ea e percepută mai ales ca o sărbătoare a feminității.

În România, 8 Martie are o identitate dublă, construită prin obiceiuri care s-au stratificat în timp. Pentru mulți, este Ziua Femeii – prilej de flori, mesaje, întâlniri, gesturi de atenție. Pentru alții, este „Ziua Mamei” în sensul cel mai afectiv al cuvântului: copiii pregătesc la școală felicitări, poezii și mici spectacole, iar acasă ziua se transformă într-un ritual de recunoștință. Această suprapunere spune ceva despre noi: în cultura românească, figura femeii e adesea legată de ideea de grijă, familie, sacrificiu, iar 8 Martie a devenit, firesc, un moment în care „mulțumesc” se rostește mai clar.

Tradițiile sunt simple, dar încărcate de emoție. Florile – lalelele, zambilele, freziile – au devenit semnătura vizibilă a zilei, iar gestul, chiar când e mic, spune „te văd”. În multe locuri, se păstrează obiceiul cadourilor simbolice: o felicitare scrisă de mână, o carte, un parfum, o eșarfă, o ieșire împreună. La muncă, 8 Martie e adesea o zi a atențiilor colegiale; în familie, e ziua în care rolurile se inversează măcar pentru câteva ore – cineva gătește pentru ea, cineva îi ia din grijile obișnuite, cineva o scoate din „trebuie”.

Dincolo de tradiții, 8 Martie rămâne o oglindă. Ne arată cât de ușor transformăm o istorie de curaj într-un reflex de consum, dar și cât de mult poate conta un gest real: o apreciere spusă fără grabă, o conversație despre echitate, o promisiune concretă. Poate că acesta e sensul cel mai actual al zilei: să nu rămână doar o dată cu flori, ci o ocazie anuală de a repara – în cuvinte, în comportamente, în felul în care împărțim respectul. 8 Martie nu cere perfecțiune. Cere, măcar o dată pe an, să fim atenți. Maura ANGHEL