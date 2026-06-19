„Viitor student la USV Iași”, școala de vară pentru liceeni

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) oferă liceenilor oportunitatea de a trăi experiența vieții studențești în cadrul Școlii de vară dedicată elevilor din clasele a X-a și a XI-a, ce se va desfășura în perioada 22 – 26 iunie 2026.

Astfel, săptămâna viitoare, 110 de elevi vor avea șansa să descopere universul academic printr-o serie de cursuri interactive, vizite documentare, activități educaționale și recreative menite să le dezvolte curiozitatea, creativitatea și interesul pentru domeniul științelor vieții. Elevii vor vizita campusul, vor interacționa direct cu studenți și cadre didactice, vor participa la demonstrații practice, descoperind totodată diversitatea specializărilor oferite de facultățile USV Iași.

Cazarea și masa sunt gratuite, fiind asigurate de către Universitate pe întreaga durată a programului. „Școala de vară are ca scop derularea de activități relevante destinate elevilor din liceele sau colegiile tehnice și teoretice, cu precădere celor dezavantajați social, pentru încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și facilitarea continuării educației. Avem în vedere organizarea de programe profesionale în domeniile: agricultură, inginerie și management, biologie, horticultură, biotehnologii, peisagistică, ingineria mediului, industrie alimentară, ingineria resurselor animaliere și alimentare și medicină veterinară. Ne bucură să avem elevi din peste 20 de licee, majoritatea din zona Moldovei, dar și din zone precum Miercurea Ciuc și Buzău”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.

Viitorii ingineri, medici veterinari sau biologi vor putea „pregusta” din viața de student luând parte la cursuri introductive, participând la activități practice din atelierele de microproducție ale Universității, dar și vizitând diversele obiective ale USV Iași, cum ar fi Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu – ICAM, Baza Hipică, Muzeul de Anatomie, Crama din Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Vasile Adamachi”, Ferma Rediu, Biblioteca și laboratoarele didactice. Pe lângă toate acestea, elevii înscriși la Școala de vară „Viitor student la USV Iași” vor avea parte de activități recreative, jocuri sportive, iar toți cei prezenți vor primi un kit educațional.

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 19.06.2026