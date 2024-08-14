­­­­­Încep lucrările de reparații la Pasajul Alexandru cel Bun

* acestea vor fi făcute în așa fel încât circulația să nu fie blocată * lucrările de reparații vor fi împărțite în două etape: în prima etapă vor fi făcute intervenții asupra părților structurale îngropate, care nu vor afecta circulația, iar în a doua se va lucra la suprastructură, calea de rulare a tramvaielor și carosabil

Primăria Municipiului Iași pregătește începerea lucrărilor de reparații capitale la pasajul Alexandru cel Bun din acest an

Dată fiind importanța strategică a pasajului Alexandru cel Bun pentru traficul rutier și circulația tramvaielor, reprezentanții municipalității au avut mai multe consultări cu proiectantul (SC Pod – Proiect SRL) în vederea etapizării lucrărilor astfel încât acestea să nu ducă la blocarea completă circulației și la izolarea cartierelor Alexandru cel Bun și Dacia.

Totodată, Primăria Municipiului Iași a făcut demersuri pentru contactarea unui constructor care să execute lucrările de reparații capitale la pasajul Alexandru cel Bun. „Din corespondența cu SC Geiger Transilvania SRL a reieșit faptul că această companie nu a dorit să accepte condițiile Primăriei și ale proiectantului, adică să etapizeze lucrările în așa fel încât acestea să nu ducă la restricționarea completă a circulației în zonă. După soluționarea acestor diferențe de abordare, contractul va fi semnat, însă, iar lucrările vor demara în funcție de necesitățile orașului și ale locuitorilor afectați direct, iar nu de interesele companiei. Este important de subliniat că, potrivit expertizelor tehnice realizate, Pasajul Alexandru cel Bun nu prezintă deteriorări structurale și nu există niciun risc pentru siguranța circulației”, a transmis municipalitatea, prin intermediul unui comunicat de presă.

Lucrările vor include reabilitarea pasajului și consolidarea zidurilor de sprijin din rampele de acces. În momentul în care vor fi demarate, lucrările de reparații vor fi împărțite în două etape: în prima etapă vor fi făcute intervenții asupra părților structurale îngropate, care nu vor afecta circulația, iar în a doua se va lucra la suprastructură, calea de rulare a tramvaielor și carosabil.

Pasajul a fost construit în perioada 1977-1980 de Grupul de Șantiere Drumuri și Poduri Iași, în baza unui proiect tehnic întocmit de Institutul de Cercetări și Proiectări Moldova Iași.

Pasajul are o lungime de 521,85 metri. Carosabilul are o suprafață de 8.767,80 metri pătrați, iar trotuarele de 2.435,40 metri pătrați. Daniel BACIU