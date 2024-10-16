A aruncat în haos tot orașul, după ce și-a parcat mașina pe linia de tramvai: 'A venit în pijamale și râdea'

Un șofer de 19 ani, din Iași, a fost aproape să fie linșat de vatmani după ce a blocat tramvaiele, în Piața Unirii. După o oră, tânărul și-a făcut apariția râzând și... în pijamale.

Un șofer din Iași reușit să scoată din minți mai mulți vatmani, după ce a blocat 10 tramvaie în Piața Unirii. Incidentul, care a stârnit furia călătorilor, s-a petrecut luni seară, 14 octombrie 2024, după ora 22:00. Un tânăr de 19 ani și-a parcat mașina pe linia de tramvai, împiedicând circulația între Piața Unirii și Târgu Cucu. După o oră de așteptare, angajații CTP au solicitat intervenția poliției, care l-a găsit pe proprietarul autoturismului și l-a sancționat.

În tot acest timp, 10 tramvaie au rămas blocate, formând o coadă de la stația din Piața Unirii până la intersecția dintre strada Arcu și strada Gavriil Musicescu. Mulți călători, sătui de așteptare, au ales să părăsească tramvaiele și să continue drumul pe jos.

„A trebuit să așteptăm o oră, blocați în Piața Unirii din cauza unui șofer care nu a gândit și a lăsat mașina chiar pe linia de tramvai. Nu-mi venea să cred când am văzut, chiar așa să parchezi, am crezut că s-a întâmplat ceva. Era trecut de ora 22:00, erau cam ultimele curse, oamenii voiau să ajungă acasă, ce să le spunem?”, povestește un vatman care a rămas blocat.

Șoferul s-a scuzat că a parcat așa: credea că nu mai circulă tramvaiele

Când a venit la mașină, șoferul era total relaxat și era amuzat de ce se întâmplă. Deja, călătorii erau extrem de furioși de ce se întâmplă, iar angajații de la CTP își pierduseră răbdarea. Și șoferii de autobuz au avut probleme din cauza celorlalți participanți la trafic.

După ce l-au identificat pe proprietarul mașinii, polițiștii l-au amendat cu 825 de lei și sancționat cu 3 puncte penalizare. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, din municipiul Iași.

„Persoana sancționată este I.V.N., în vârstă de 19 ani, domiciliat în municipiul Iași, și a fost sancționat conform O.U.G. 195/2002, cu amendă în valoare de 825 lei și 3 puncte penalizare”, au precizat reprezentanții Poliției Locale Iași.

Șoferul a venit cu scuze în fața polițiștilor pentru a scăpa de sancțiune, însă nu a reușit. Acesta credea că tramvaiele nu mai circulă după ora 22:00 și este justificat să lase mașina parcată neregulamentar.