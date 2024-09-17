„Blues-ul de toamnă” și melancolia sezonieră

Schimbarea anotimpurilor ne reamintește că facem parte dintr-un ciclu natural mai mare, iar acest lucru are un impact asupra psihicului uman. „Toamna este un moment de retragere, în care, la fel ca natura, și noi tindem să ne concentrăm mai mult pe interior, pe introspecție. Este un sezon al bilanțului, al reflecției asupra anului care aproape s-a scurs, dar și al pregătirii pentru iarnă, atât fizic, cât și emoțional”, spune psihologul Maria Ionescu.

Odată cu reducerea orelor de lumină naturală, creierul începe să se adapteze la noile condiții. Producția de melatonină – hormonul responsabil pentru reglarea somnului – crește, făcându-ne să ne simțim mai obosiți și mai tentați să petrecem mai mult timp în casă, poate chiar dormind mai mult. În același timp, serotonina, cunoscută drept „hormonul fericirii”, se reduce treptat, ceea ce poate influența stările de melancolie sau apatie, caracteristice toamnei.

Pentru unii, toamna aduce nu doar schimbări temporare de dispoziție, ci și stări mai profunde de tristețe sau anxietate. Sindromul afectiv sezonier (SAD) este o formă de depresie care apare în special în lunile mai întunecate și mai reci ale anului. „Simptomele acestui sindrom includ oboseala constantă, dificultăți de concentrare și o tristețe generalizată care pare să nu aibă o cauză clară”, explică dr. Adrian Popescu, psihiatru. Deși această stare afectează doar un procent mic din populație, multe persoane experimentează simptome mai ușoare de dispoziție depresivă odată cu sosirea toamnei.

Chiar și fără a suferi de SAD, mulți dintre noi simțim o tendință de retragere în această perioadă. Atmosfera liniștită, serile mai lungi și ploile reci par să invite la introspecție. Timpul petrecut în aer liber scade, iar activitățile solitare, precum cititul, scrisul sau vizionarea de filme, devin mai atractive.

Cum facem față schimbărilor emoționale

Cu toate acestea, nu toate schimbările pe care le aduce toamna sunt negative. Aceasta este și o perioadă a relaxării, în care mulți oameni simt nevoia să încetinească ritmul vieții, după agitația verii. „Toamna poate fi o oportunitate pentru reîncărcare mentală și emoțională. Este un moment potrivit pentru a ne reconecta cu noi înșine, pentru a ne asculta nevoile interioare și pentru a reflecta asupra obiectivelor noastre”, a continuat Maria Ionescu.

Multe persoane găsesc confort în activitățile tipic „de toamnă” – plimbările printre frunzele uscate, pregătirea unei mese calde sau chiar organizarea spațiului de acasă pentru lunile de iarnă. Aceste mici ritualuri ajută la stabilirea unui echilibru emoțional și la adaptarea la schimbările externe. Pentru a gestiona mai bine schimbările de dispoziție din timpul toamnei, specialiștii recomandă câteva strategii simple. În primul rând, este important să ne expunem la lumină naturală ori de câte ori este posibil, chiar dacă zilele sunt mai scurte. Activitatea fizică regulată și menținerea unei rutine de somn sănătoase pot, de asemenea, să îmbunătățească starea de spirit. Nu în ultimul rând, a ne permite să ne relaxăm și să ne bucurăm de activități plăcute, precum hobby-urile sau timpul petrecut cu cei dragi, poate ajuta la combaterea melancoliei. Toamna este, fără îndoială, un anotimp al schimbării, dar este și o ocazie de a ne opri din alergătura zilnică și de a privi în interiorul nostru. Ne reamintește că, la fel ca frunzele care cad, și noi putem lăsa în urmă ceea ce nu ne mai servește, pregătindu-ne pentru un nou început. Atmosfera de liniște și introspecție a toamnei poate deveni astfel o oportunitate pentru creștere personală, relaxare și reconectare cu noi înșine.

Teona SOARE