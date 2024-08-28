„Capitală culturală” fără... iubitori de lectură

* statisticile ne arată că România ocupă ultimul loc la nivelul Uniunii Europene când vine vorba despre lectură * „Cei care invocă lipsa timpului pot avea dreptate de multe ori. Ritmul vieții este tot mai alert și există foarte multe persoane care au două sau mai multe locuri de muncă pentru a supraviețui, pentru a duce un trai decent... Ne dăm seama de acest lucru după numărul pacienților care ajung la cabinete, epuizați din cauza joburilor”, a precizat Andreea Coman, psiholog clinician

Considerați, odinioară, mari iubitori de carte, ieșenii se aliniază astăzi unui trend resimțit tot mai mult la nivel național - fuga de lectură. De cele mai multe ori, în librăriile din Iași „bate vântul”, iar mulți ieșeni le calcă pragul doar atunci când doresc să achiziționeze un cadou. „Avem clienți, nu ne putem plânge, dar nu cât ne-am dori. Totodată, observăm că nu avem foarte mulți clienți tineri. Cei mai mulți dintre clienții noștri au vârsta de peste 30 de ani. Cred că adolecenții, preponderent, obișnuiesc să își culeagă informațiile necesare din mediul online, de pe rețelele de socializare. Sau poate citesc cărți digitale, ar fi bine să facă acest lucru. Mulți intră în librării pentru a cumpăra cărți cadou, pentru un prieten care obișnuiește să citească. E la modă, am observat, să oferi cadou cărți. Totodată, putem spune că se vând foarte bine cărțile de dezvoltare personală, e o modă și în această direcție”, a declarat Pavel, angajat al unei mari librării din Iași.

Românii, la coada Europei când vine vorba despre citit

Statisticile ne arată că românii nu sunt mari iubitori de carte și că se află, la acest capitol, la coada Europei. Motivele sunt multiple, dar cele mai multe persoane au declarat că nu au timp suficient pentru lectură. Chiar dacă acest motiv pare o simplă scuză, psihologii susțin că, de multe ori, cei care au fost chestionați au spus adevărul și au explicat de ce se ajunge într-o astfel de situație.

Conform ultimelor date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, 11 milioane de români nu au citit nici măcar o carte în ultimul an. Motivele invocate de aceștia sunt lipsa timpului sau dezinteresul față de lectură. Aceleași statistici ne arată că România ocupă ultimul loc la nivelul Uniunii Europene când vine vorba despre lectură. Dintre românii care obișnuiesc să citească, cei mai mulți locuiesc în mediul urban, într-un procent de 40%. Totodată, doar 18% dintre românii care locuiesc în mediul rural obișnuiesc să citească.

Ce spun psihologii ieșeni despre această situație

Conform psihologilor ieșeni, lipsa timpului poate fi un motiv real, din cauza căruia mulți ieșeni nu obișnuiesc să citească. Ritmul accelerat al vieții nu lasă, de multe ori, loc pentru activități relaxante. „Cei care invocă lipsa timpului pot avea dreptate de multe ori. Ritmul vieții este tot mai alert și există foarte multe persoane care au două sau mai multe locuri de muncă pentru a supraviețui, pentru a duce un trai decent. Astfel, este de înțeles că puținul timp liber pe care îl mai au îl dedică familiei sau chiar somnului. Ne dăm seama de acest lucru prin prisma pacienților care ajung la cabinete, care sunt epuizați din cauza joburilor”, a precizat Andreea Coman, psiholog clinician. Cristian ANDREI