Într-o lume în care cuvântul poate aduce alinare, iar poveștile pot să deschidă noi orizonturi, Clubul Inner Wheel Iași lansează campania „Cărți cu Suflet pentru Copii Speciali” – o inițiativă dedicată strângerii de cărți pentru copiii cu cerințe speciale de la Școala „Constantin Pufan” din Galați. Acești copii au nevoie de mai mult decât materiale educative – au nevoie de magie, de prietenia pe care o carte o poate oferi, de momente în care să se lase purtați de imaginație într-o lume care îi întâmpină cu brațele deschise.

Campania, proaspăt lansată, face apel la toți cei care pot să ofere din suflet, să contribuie cu cărți, materiale educative și manuale adaptate care pot aduce bucurie în viața copiilor și care le pot stimula dezvoltarea. „Pentru mulți dintre noi, cartea e o prietenă veche. Pentru acești copii, o carte poate fi o lume întreagă, iar prin acest proiect ne dorim să aducem în viețile lor acea lume”, au spus oficialii Clubului Inner Wheel Iași.

Campania are nevoie de cărți pentru toate vârstele copilăriei, de la povești ilustrate și cărți de colorat până la volume accesibile și materiale care să le ușureze învățarea. Donațiile de cărți sunt primite cu drag și recunoștință. Fiecare pagină donată poate deveni pentru copii o călătorie spre aventură și cunoaștere.

Organizatorii și-au propus să transforme această inițiativă într-o poveste a empatiei și solidarității. Clubul Inner Wheel Iași invită oameni de toate vârstele, de la părinți și educatori, până la tineri și bunici, să contribuie. „Împreună, putem crea o bibliotecă unică, destinată exclusiv acestor copii speciali. Cărțile au un rol incredibil de important în viața unui copil, mai ales pentru cei de la o școală specială. În aceste volume ei găsesc eroi, prieteni și noi moduri de a înțelege lumea, ceea ce le oferă și o doză necesară de încredere și optimism”, au continuat membrele clubului ieșean.

Apelul către comunitate: dăruiește un strop de bucurie

Campania „Cărți cu Suflet pentru Copii Speciali” este un proiect în care fiecare donație contează. Clubul Inner Wheel Iași va continua să strângă donații de la toți cei care doresc să se implice în acest demers cu adevărat special până la mijlocul lunii decembrie. „Sperăm să aducem împreună zeci de oameni care să doneze, dar și care să inspire și pe alții să se implice. Nu e nevoie de mult – o singură carte poate face o diferență enormă pentru un copil, poate fi o sursă de zâmbete și de vise”, au mai spus organizatorii. Campania este deschisă oricărui donator, iar Inner Wheel Iași s-a asigurat că întregul proces de donare este cât mai simplu. Cei care doresc să contribuie pot aduce cărțile la punctele de colectare – Clinica Arhimed (strada Hatman Șendrea nr 2, Galata), (Human Therapy, strada Buna Vestire, lângă IML Iași), Quartz Matrix (Bulevardul Carol, 5D, Copou), Cris Crisco SRL (Blvd. Carol I nr. 48) și Shatter SRL (strada Alexandru Ipsilanti Vodă 29-21), iar voluntarii vor împacheta fiecare donație cu grijă și entuziasm. Totodată, pentru cei care nu se află în apropiere, există și opțiuni de donare prin intermediul unor parteneri logistici (ce poti fi găsiți la numerele de telefon 0740.709.256 sau 0742.359.955). Pentru mulți dintre noi, o carte poate părea doar un obiect obișnuit, dar pentru copiii de la Școala „Constantin Pufan”, poate însemna un prieten. Fiecare carte donată este o poveste despre solidaritate, despre generozitate și despre speranța că orice copil merită bucuria unei lumi pline de imaginație.

Maura ANGHEL