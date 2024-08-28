„De la Inimă la Inimă”, o mărturie a sufletului ieşean

Într-o lume în continuă schimbare, în care știința și cultura se împletesc rar într-un dans atât de elegant și profund, prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu reușește să surprindă esența unei întregi comunități prin alte două volume de interviuri, intitulate sugestiv „De la Inimă la Inimă”. Aceste volume sunt rodul unei colaborări excepționale cu Tele Moldova și al unui parteneriat fructuos cu Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor.

„Autoarea, un îndrăgit și reputat profesor universitar și medic cardiolog, aduce în paginile acestor cărți nu doar cunoștințele și experiența sa profesională, ci și o sensibilitate aparte, specifică unui om care înțelege profunzimile inimii, atât în sensul fizic, cât și metaforic. Fiecare interviu este o „pulsație” a unor gânduri, o deschidere a sufletului celor intervievați, personalități sonore ale medicinei, istoriei și culturii”, spune prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, președintele Asociației Dermatologilor din Moldova și Cetățean de onoare al Iașului în mesajul transmis.

Mozaicul de dialoguri pe care prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu îl construiește în cele două volume „De la Inimă la Inimă” se adresează tuturor generațiilor, oferind o combinație de lecții de viață, de profesionalism și de cultură, toate trecute prin filtrul inimii, după cum însăși domnia sa mărturisește. Aceste interviuri nu sunt doar o colecție de conversații, ci o adevărată călătorie prin istoria vie a unor comunități care au trăit și au simțit, contribuind la dezvoltarea unei moșteniri culturale și științifice de neprețuit.

Cititorul descoperă în paginile acestor volume nu doar povestea unor cariere strălucite, ci și o istorie trăită și transmisă cu o căldură rar întâlnită. Medicina, istoria, muzica – toate se îmbină armonios în acest mozaic de dialoguri, creând o punte între trecut și prezent, între generații. Aceste interviuri, mai mult decât simple conversații, sunt ferestre deschise către sufletele invitaților - personalități sonore ale medicinei ieșene, dar și figuri emblematice ale culturii. Fiecare discuție poartă amprenta nu doar a profesionalismului academic al doamnei profesoare, ci și a unei sensibilități profunde, care transformă fiecare pagină într-o incursiune în viața și cariera invitaților. „Acum privesc către sală, către cei care sunt alături în acest moment important, dar și către sufletul meu. Am fost onorată să realizez aceste interviuri cu nume importante ale școlii medicale nu doar ieșene, dar și cu oameni de cultură, istorici, muzicieni, artiști, etnografi, oameni care pun pasiune în tot ceea ce fac”, a spus prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu. Întâlnirea a fost onorată de invitați din toate țara, emoțiile fiind împărtășite și cu cadre didactice ieșene care i-au fost profesori îndrăgitului cardiolog, pe când își însușea tainele meseriei care au consacrat-o. Au vorbit despre volume prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu, membru al Academiei de Științe Medicale și prim-vicepreședinte al Societății de Medici și Naturaliști Iași, prof. univ. dr Mircea Onofriescu, prof univ dr. Ciprian Rezuș, scriitorul Emanuel Marcu, jurnalistul Petru Frăsilă și moderatorul reuniunii, Rodicea Rodean, președintele Asociației „Universul Prieteniei”. Evenimentul a fost completat de acordurile violoncelitului Sebastian Vârtosu, conf. univ. dr. la Universitatea de Arte „George Enescu”.

Într-o lume în care cuvintele se împletesc cu sufletul, iar știința se întâlnește cu arta, două volume de interviuri, semnate de prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu, ies la lumină ca o sărbătoare a spiritului uman. Nu sunt doar cărți de interviuri; ele sunt bijuterii literare, menite să inspire, să provoace și să îmbogățească sufletele celor care au norocul să le descopere. Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu ne oferă, prin munca sa, o poartă deschisă către o lume în care știința și cultura nu sunt separate, ci se completează reciproc, creând astfel o simfonie a cunoașterii și a umanității.

Maura ANGHEL