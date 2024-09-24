„Don Giovanni” și „Lacul lebedelor”, un regal al muzicii și dansului la Opera Iași

Opera Națională Română din Iași aduce, săptămâna aceasta, pe scena sa două dintre cele mai iubite capodopere ale artei lirice și baletului, într-o atmosferă ce promite să încânte simțurile și să aducă emoție în sufletele spectatorilor.

„Don Giovanni”, fascinația seducătorului etern

Miercuri, publicul ieșean va avea ocazia să se reîntâlnească cu unul dintre cele mai apreciate spectacole din repertoriul teatrului liric, opera „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart. Această capodoperă clasică, cunoscută pentru complexitatea sa dramatică și pentru fascinantul său protagonist, continuă să cucerească inimile iubitorilor de operă din întreaga lume. Legenda lui Don Giovanni, seducătorul nemilos, prinde viață pe scena Operei din Iași, sub bagheta unor interpreți de excepție, într-o regie plină de mister și dramatism.

Intriga operei, bazată pe aventurile și căderea infamului libertin, este relevată prin muzica sublimă a lui Mozart, care se joacă cu teme de iubire, vinovăție și răzbunare, alternând între momente de mare dramatism și pasaje de umor negru. Spectacolul, ce va avea loc în Sala Mare a Operei, începând cu ora 18:30, promite să fie un moment de referință pentru publicul ieșean, oferind o imersiune totală în lumea fascinantă a operei clasice.

„Lacul lebedelor”, grația baletului într-o dublă interpretare

Pentru iubitorii de balet, weekendul acesta aduce două reprezentații ale legendarului „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, un adevărat poem al dansului clasic. Sâmbătă și duminică, începând de la aceeași oră, 18:30, publicul va putea urmări grația și măiestria balerinilor ieșeni, care vor aduce la viață povestea de dragoste dintre prințul Siegfried și Odette, fata transformată în lebădă de către blestemul malefic al vrăjitorului Rothbart.

Cele două reprezentații vor avea distribuții diferite, oferind astfel publicului ocazia să vadă interpretări distincte ale rolurilor principale, fiecare aducând propria lor sensibilitate și nuanțe în dansul iconic al lebedelor. Baletul, recunoscut pentru melodiile sale memorabile și coregrafia spectaculoasă, este un test al tehnicii și expresivității, iar scena de pe Lacul lebedelor devine un loc magic unde poveștile de iubire și sacrificiu se împletesc cu grația mișcărilor baletului clasic.

Surprizele lunii octombrie

După aceste momente de înaltă trăire artistică, luna octombrie promite să fie una la fel de plină de evenimente remarcabile pe scena Operei Naționale din Iași. Printre titlurile de referință care vor fi prezentate se numără „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti, în cadrul Sibiu Opera Festival, precum și „Trubadurul” de Giuseppe Verdi, care va încânta publicul pe 11 și 12 octombrie în Sala Mare. Nu lipsesc nici evenimentele speciale, precum Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, prilejuită de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

De asemenea, luna octombrie aduce spectacole diverse, de la operă la balet, cu titluri precum „Carmina Burana” de Carl Orff, „Giselle” de Adolphe Adam sau creații românești cum ar fi „Făclia de Paști” de Alexandru Zirra și „O noapte furtunoasă” de Paul Constantinescu. Aceste spectacole promit să transforme serile de toamnă ale publicului ieșean într-o sărbătoare a artei și culturii.

Cu un program atât de variat și captivant, Opera Națională din Iași reușește să-și păstreze locul de cinste în peisajul cultural românesc, oferind momente de neuitat atât pentru iubitorii de operă, cât și pentru cei de balet.

Maura ANGHEL