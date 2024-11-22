A fost lansată licitaţia pentru cel mai dificil tronson din Autostrada Unirii

* toate loturile montane de pe secțiunea montană de pe A8 sunt în licitație de Proiectare și Execuție, odată cu lansarea în SEAP a lotului Grințieș - Pipirig * Cătălin Urtoi: „Vineri, tronsonul Motca – Leţcani - Ungheni este pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație al CNIR, în care urmează să fie aprobată necesitatea și oportunitatea demarării licitației de Proiectare și Execuție”

În Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a fost publicată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia celui mai dificil lot din Autostrada A8, lotul 2 B Grintieş - Pipirig. Contractul are o durată de 54 de luni, din care 14 luni sunt pentru proiectare şi 40 pentru etapa de execuţie, şi o valoare de aproape 7 miliarde de lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 15 ianuarie 2025.

Lotul 2 B se desfăşoară în judeţul Neamţ are o lungime de 31,5 kilometri.

Este cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş – Iaşi - Ungheni. Lotul acesta este străbătut de pasaje şi tunelurilor a căror lungime este de aproximativ 20 de kilometri, reprezentând aproape 70 % din lungimea acestuia.

Cinci dintre cele 16 tuneluri sunt prevăzute cu trei benzi pe sens, a treia bandă fiind pentru vehicule lente. Sunt 60 de poduri şi viaducte, două poduri cu peste 1000 de metri lungime, cel mai lung fiind podul peste râul Bistriţa şi DN 15 -1275 metri.

Lotul Grintieş - Pipirig se desfăşoară în judeţul Neamţ şi include un nod rutier lângă Tulgheş (UAT Grinties), conexiune cu lotul 2A şi o descărcare provizorie la est, pentru legătura cu lotul 2 C Pipirig - Vânători Neamţ (Leghin).

Finanţarea se face din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 şi de la Bugetul de Stat. Odată cu publicarea anunţului de licitaţie, toate cele patru loturi ale secţiunii de munte Sărăţeni-Pipirig (116 km) sunt în procedură de achiziţie.

Astfel, Lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km) este publicat în SEAP, cu termen pentru depunerea ofertelor 16 decembrie 2024.

Lotul 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) - publicat în SEAP, termen pentru depunerea ofertelor 18 decembrie 2024.

Lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km) - publicat în SEAP, termen pentru depunerea ofertelor 19 decembrie 2024.

Lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km) - publicat în SEAP, termen pentru depunerea ofertelor 15 ianuarie 2025.