A fost prins autorul atacului armat de la banca din Iași

Polițiștii au reușit, vineri, să-l prindă pe autorul care a încercat să jefuiască o unitate bancară din Iași. La capturarea acestuia au participat ofițeri de la DOS și Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor (UCAI). Este vorba despre Dulap Vasile Iulian, de 37 de ani din oraș Dolhasca, Suceava.

În urma unui complex de activități investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Iași, s-a reușit identificarea autorului tâlhăriei calificate din data de 26.09.2024, de la o agenție bancară din municipiul Iași, fiind vorba de un bărbat, de 37 de ani, din județul Suceava.

A fost capturat la Suceava

Astfel, în cursul zilei de 04 octombrie a.c., polițiștii au depistat persoana în cauză, pe raza județului Suceava, fiind pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, bănuitul urmând să fie condus la audieri.

Cercetările în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată continuă, urmând să fie dispuse măsuri legale.