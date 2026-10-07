A început împodobirea baldachinului. Flori de toamnă şi crenguţe gorun şi de brad pentru sărbătoarea Sfintei

Baldachinul din curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi a început să fie împodobit cu flori pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. De miercuri, 8 octombrie, până pe 15 octombrie, racla cu moaştele sfintei va fi aşezată într-un baldachin unde pelerinii veniţi la Iaşi se vor putea închina.

Familia Buştei, care de 23 de ani se ocupă de împodobirea baldachinului, a adus în acest an crizanteme şi alte flori de toamnă, trandafiri, crini parfumaţi, dar şi frunze colorate, pentru a crea aranjamentul floral impresionant. „În acest an am venit cu un asortiment de flori pe care am considerat că pot împodobi acest frumos baldachin. Avem câteva tipuri de crizanteme, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafiri, avem şi un tip de trandafiri care se deschide ca o inimioară, câteva varietăţi de crini parfumaţi. Avem şi diverse frunze cu care completăm. Folosim quercus, frunze de ştejar colorate frumos. Ne dorim să creăm un frumos veşmânt de flori, ca în fiecare an”, a declarat Ion Buştei.

În acest an, aranjamentul floral va avea predominant culori de toamnă, completate de nuanţe mai vii, pentru a crea o atmosferă plăcută pentru cei care vor ajunge la baldachin. „Ne dorim ca florile noastre să creeze o stare frumoasă pelerinilor veniţi să se închine la Cuvioasa Parascheva”, a spus Ion Buştei.

Printre elementele folosite la împodobirea baldachinului se află şi crenguţele de brad, care au devenit parte a aranjamentului în fiecare an. „Sunt şi crenguţe de brad. Înseamnă veşnicia. Am aflat asta în primul an când am venit aici. Nu ştiam de ce se insista pe acest brad. De atunci îl folosim în fiecare an şi încercăm să respectăm tot ceea ce ni se spune”, a explicat Ion Buştei.

„Se împlinesc 23 de când primim această binecuvântare să venim la Iaşi să împodobim baldachinul”

Pentru familia Buştei, împodobirea baldachinului de la Iaşi a devenit o tradiţie de familie. Maria Buştei spune că revine în fiecare an cu acelaşi gând: ca baldachinul să fie cât mai frumos şi să transmită pelerinilor bucurie şi linişte. „Venim cu acelaşi gând în fiecare an: de a aranja baldachinul cât de frumos putem, cu aceeaşi mulţumire că putem să împodobim baldachinul. Vrem să fie frumos, să exprime bucurie, linişte şi reculegere”, a declarat Maria Buştei.

Ea spune că familia a început să participe la această tradiţie în urmă cu 23 de ani, când avea 12 ani. „Când părinţii au venit aici eu aveam 12 ani. Acum se împlinesc 23 de când primim această binecuvântare să venim la Iaşi să împodobim baldachinul”, a povestit Maria Buştei.

Cantitatea de flori adusă la Iaşi nu este stabilită în avans, ci în funcţie de aranjamentul conceput pentru fiecare an. „Niciodată nu am numărat câte fire, câte tone, de flori aducem la Iaşi. Întotdeauna schiţa şi aranjamentul baldachinului impun necesarul. Noi aducem atât de multe încât să fie suficiente”, a mai spus Maria Buştei.

După finalizarea împodobirii, baldachinul va găzdui racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care va putea fi venerată de pelerinii veniţi la Iaşi în perioada sărbătorii acesteia.

Laura RADU